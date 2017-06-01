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Прем'єр-ліга: результати матчів 32-го туру, відео голів, підсумкова таблиця

1 червня в 12:29

Завершився сезон УПЛ.

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"Шахтар" не зумів переграти "Олександрію"
ФК Шахтер
В рамках 32-го туру української Прем'єр-ліги традиційно було зіграно шість матчів, в яких команди забили 11 голів.

В останньому турі УПЛ відкритим залишалося лише питання, хто отримає останню путівку в єврокубки? Цією командою стала "Олександрія", яка зіграла внічию з "Шахтарем" і випередила одеський "Чорноморець".

Ще однією подією туру стала гра в Дніпрі, в якій арбітр зустрічі скасував матч "Дніпро" – "Волинь" через вибухи піротехніки на полі. Таким чином, дніпровські фанати попрощалися з УПЛ.

Результати матчів

"Дніпро" – "Волинь" – 1:0 (перерваний)

Гол: Довбик, 32

"Карпати" – "Зірка" – 2:1

Голи: Нестеров, 22, Матвієнко, 68 – Прядун, 11

"Сталь" – "Ворскла" – 0:0

"Олександрія" – "Шахтар" - 1:1

Голи: Старенький, 23 – Борячук, 19

"Динамо" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 - Андрієвський, 53 (з пенальті)

"Зоря" – "Олімпік" - 2:0

Голи: Соболь, 27, Петряк, 80

Підсумкова турнірна таблиця

123
football.ua

За матеріалами: DT.UA
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Теги УПЛ Динамо Шахтар Прем'єр-ліга футбол
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