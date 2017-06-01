Прем'єр-ліга: результати матчів 32-го туру, відео голів, підсумкова таблиця

Завершився сезон УПЛ.
В останньому турі УПЛ відкритим залишалося лише питання, хто отримає останню путівку в єврокубки? Цією командою стала "Олександрія", яка зіграла внічию з "Шахтарем" і випередила одеський "Чорноморець".
Ще однією подією туру стала гра в Дніпрі, в якій арбітр зустрічі скасував матч "Дніпро" – "Волинь" через вибухи піротехніки на полі. Таким чином, дніпровські фанати попрощалися з УПЛ.
Результати матчів
"Дніпро" – "Волинь" – 1:0 (перерваний)
Гол: Довбик, 32
"Карпати" – "Зірка" – 2:1
Голи: Нестеров, 22, Матвієнко, 68 – Прядун, 11
"Сталь" – "Ворскла" – 0:0
"Олександрія" – "Шахтар" - 1:1
Голи: Старенький, 23 – Борячук, 19
"Динамо" – "Чорноморець" – 2:1
Голи: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 - Андрієвський, 53 (з пенальті)
"Зоря" – "Олімпік" - 2:0
Голи: Соболь, 27, Петряк, 80
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