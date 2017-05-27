Прем'єр-ліга: результати матчів 31-го туру, відео голів, таблиця

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До кінця чемпіонату залишився один тур.

"Шахтар" програв "Динамо" ФК Шахтер

В рамках 31-го туру української Прем'єр-ліги традиційно було зіграно шість матчів, в яких команди забили 9 голів.

Центральним матчем туру стала гра "Шахтаря" і "Динамо" у Харкові. Паулу Фонсека дав можливість проявити себе дублерам команди, а Сергій Ребров випустив усіх основних футболістів, які і зуміли здобути перемогу над донеччанами з рахунком 3:2.

Також у турі став відомим бронзовий призер. Луганська "Зоря" обіграла "Чорноморець" і вперше у своїй історії посіла третє місце в чемпіонаті України.

Ще одна команда з Донбасу "Олімпік", зігравши внічию з "Олександрією", забронював собі дебютну путівку в єврокубки.

Зазначимо, що слідом за "Волинню" українську Прем'єр-лігу покинув і багатостраждальний "Дніпро", поступившись "Ворсклі".

Результати матчів

"Олімпік" – "Олександрія" - 0:0

"Чорноморець" – "Зоря" - 0:1

Гол: Пауліньо, 1

"Шахтар" – "Динамо" - 2:3

Голи: Алан Патрік, 23, Дентіньо, 58 - Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (з пенальті), 71

"Ворскла" - "Дніпро" - 1:0

Гол: Шарпар, 49

"Зірка" – "Сталь" - 0:1

Гол: Васін, 78

"Волинь" – "Карпати" - 0:1

Гол: Гуцуляк, 38

Турнірна таблиця