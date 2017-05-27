Прем'єр-ліга: результати матчів 31-го туру, відео голів, таблиця

До кінця чемпіонату залишився один тур.
Центральним матчем туру стала гра "Шахтаря" і "Динамо" у Харкові. Паулу Фонсека дав можливість проявити себе дублерам команди, а Сергій Ребров випустив усіх основних футболістів, які і зуміли здобути перемогу над донеччанами з рахунком 3:2.
Також у турі став відомим бронзовий призер. Луганська "Зоря" обіграла "Чорноморець" і вперше у своїй історії посіла третє місце в чемпіонаті України.
Ще одна команда з Донбасу "Олімпік", зігравши внічию з "Олександрією", забронював собі дебютну путівку в єврокубки.
Зазначимо, що слідом за "Волинню" українську Прем'єр-лігу покинув і багатостраждальний "Дніпро", поступившись "Ворсклі".
Результати матчів
"Олімпік" – "Олександрія" - 0:0
"Чорноморець" – "Зоря" - 0:1
Гол: Пауліньо, 1
"Шахтар" – "Динамо" - 2:3
Голи: Алан Патрік, 23, Дентіньо, 58 - Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (з пенальті), 71
"Ворскла" - "Дніпро" - 1:0
Гол: Шарпар, 49
"Зірка" – "Сталь" - 0:1
Гол: Васін, 78
"Волинь" – "Карпати" - 0:1
Гол: Гуцуляк, 38
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