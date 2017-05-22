Прем'єр-ліга: результати матчів 30-го туру, відео голів, таблиця

Сезон в українській Прем'єр-лізі поступово підходить до кінця.
"Шахтар" раніше став чемпіоном, а "Динамо" гарантувало собі "срібло", тому українські гранди не мають турнірної мотивації в кінцівці сезону. Цим скористалися "Олімпік", який завершив поєдинок з "гірниками" нічиєю, і "Зоря", яка здобула перемогу в Києві над підопічними Сергія Реброва.
Луганчани таким чином значно збільшили свої шанси зберегти третє місце і взяти бронзові медалі.
Результати матчів
"Зірка" – "Волинь" – 2:0
Голи: Есеола, 68, Сітало, 82
"Сталь" – "Дніпро" – 0:1
Гол: Баланюк, 41
"Шахтар" - "Олімпік" - 1:1
Голи: Бутко, 50 - Сергійчук, 12
"Карпати" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Шарпар, 57
"Олександрія" - "Чорноморець" - 1:1
Голи: Грицук, 77 (з пенальті) - Коркішко, 73
"Динамо" - "Зоря" - 1:2
Голи: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентура, 57
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