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Прем'єр-ліга: результати матчів 30-го туру, відео голів, таблиця

22 травня в 10:49

Сезон в українській Прем'єр-лізі поступово підходить до кінця.

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"Чорноморець" та "Олександрія" продовжують боротьбу за єврокубки
fpl.ua
В рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги традиційно було зіграно шість матчів, в яких команди забили 11 голів.

"Шахтар" раніше став чемпіоном, а "Динамо" гарантувало собі "срібло", тому українські гранди не мають турнірної мотивації в кінцівці сезону. Цим скористалися "Олімпік", який завершив поєдинок з "гірниками" нічиєю, і "Зоря", яка здобула перемогу в Києві над підопічними Сергія Реброва.

Луганчани таким чином значно збільшили свої шанси зберегти третє місце і взяти бронзові медалі.

Результати матчів

"Зірка" – "Волинь" – 2:0
Голи: Есеола, 68, Сітало, 82

"Сталь" – "Дніпро" – 0:1
Гол: Баланюк, 41

"Шахтар" - "Олімпік" - 1:1
Голи: Бутко, 50 - Сергійчук, 12

"Карпати" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Шарпар, 57

"Олександрія" - "Чорноморець" - 1:1
Голи: Грицук, 77 (з пенальті) - Коркішко, 73

"Динамо" - "Зоря" - 1:2
Голи: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентура, 57

Турнірна таблиця

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fpl.ua

За матеріалами: DT.UA
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Теги футбол Прем'єр-ліга Динамо Шахтар Олімпік Зоря
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