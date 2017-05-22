Прем'єр-ліга: результати матчів 30-го туру, відео голів, таблиця

Сезон в українській Прем'єр-лізі поступово підходить до кінця.

"Чорноморець" та "Олександрія" продовжують боротьбу за єврокубки fpl.ua

В рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги традиційно було зіграно шість матчів, в яких команди забили 11 голів.

"Шахтар" раніше став чемпіоном, а "Динамо" гарантувало собі "срібло", тому українські гранди не мають турнірної мотивації в кінцівці сезону. Цим скористалися "Олімпік", який завершив поєдинок з "гірниками" нічиєю, і "Зоря", яка здобула перемогу в Києві над підопічними Сергія Реброва.

Луганчани таким чином значно збільшили свої шанси зберегти третє місце і взяти бронзові медалі.

Результати матчів

"Зірка" – "Волинь" – 2:0

Голи: Есеола, 68, Сітало, 82

"Сталь" – "Дніпро" – 0:1

Гол: Баланюк, 41

"Шахтар" - "Олімпік" - 1:1

Голи: Бутко, 50 - Сергійчук, 12

"Карпати" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Шарпар, 57

"Олександрія" - "Чорноморець" - 1:1

Голи: Грицук, 77 (з пенальті) - Коркішко, 73

"Динамо" - "Зоря" - 1:2

Голи: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентура, 57

Турнірна таблиця