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Прем'єр-ліга: результати 29-го туру, відео голів, таблиця

14 травня в 22:47

Сезон у Прем'єр-лізі поступово підходить до завершення.

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"Олімпік" вперше в історії обіграв "Динамо"
Sport Arena
Завершився 29-й тур української Прем'єр-ліги, в якому традиційно було зіграно шість поєдинків.

Результати матчів

"Волинь" - "Сталь" - 0:1
Гол: Дебелко, 18

"Зоря" - "Олександрія" - 1:0
Гол: Форстер, 51 (з пенальті)

"Олімпік" - "Динамо" - 2:1
Голи: Сергійчук, 8, Поступаленко, 63 - Бурда, 90+4

"Ворскла" - "Зірка" - 1:1
Голи: Хльобас, 31 - Загальський, 73

"Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Аблітаров, 29 (автогол), Бланко-Лещук, 37, 89

"Дніпро" - "Карпати" - 2:3
Голи: Кочергін, 47, Довбик, 54 - Ксьонз, 65, Нестеров, 70, Грисьо, 74

Турнірна таблиця

123
fpl.ua

За матеріалами: DT.UA
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Теги футбол Прем'єр-ліга Динамо Шахтар
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