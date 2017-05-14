Прем'єр-ліга: результати 29-го туру, відео голів, таблиця

Сезон у Прем'єр-лізі поступово підходить до завершення.
Результати матчів
"Волинь" - "Сталь" - 0:1
Гол: Дебелко, 18
"Зоря" - "Олександрія" - 1:0
Гол: Форстер, 51 (з пенальті)
"Олімпік" - "Динамо" - 2:1
Голи: Сергійчук, 8, Поступаленко, 63 - Бурда, 90+4
"Ворскла" - "Зірка" - 1:1
Голи: Хльобас, 31 - Загальський, 73
"Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Аблітаров, 29 (автогол), Бланко-Лещук, 37, 89
"Дніпро" - "Карпати" - 2:3
Голи: Кочергін, 47, Довбик, 54 - Ксьонз, 65, Нестеров, 70, Грисьо, 74
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