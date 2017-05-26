Прем'єр-ліга: "Олімпік" і "Олександрія" зіграли внічию, "Зоря" переграла "Чорноморець"

Визначився бронзовий призер УПЛ.
В матчі в Києві "Олімпік" приймав "Олександрію". Донецькому клубу потрібно було зіграти внічию, щоб гарантувати собі путівку в єврокубки.
З цим завданням підопічні Санжара впоралися, тим самим пробившись вперше у своїй історії в Лігу Європи.
"Олімпік" – "Олександрія" - 0:0
"Олімпік": Махарадзе, Шестаков, Гришко, Іллой-Айєт, Федорів, Брикнер, Богданов, Сергійчук, Поступаленко (Гошкодеря, 76), Моха (Немчанінов, 90), Гринь (Матяж, 79)
"Олександрія": Леванідов, Чеботаєв, Басов, Сімінін, Цуріков, Грицук, Запорожан, Огиря, Полярус, Пономар, Куліш
Попередження: Поступаленко - Куліш, Цуріков, Чеботаєв
В Одесі визначився бронзовий призер УПЛ. Їм вперше в історії стала луганська "Зоря". Команді Вернидуба у матчі проти "Чорноморця достатньо було нічиєї, проте завдяки голу на 14-й секунді луганчани здобули мінімальну перемогу.
"Чорноморець" – "Зоря" - 0:1
Гол: Пауліньо, 1
"Чорноморець": Безрук, Данченко, Азацький, Аблітаров, Третьяков, Ковалець, Андрієвський, Коркішко, Хобленко (Мусолітін, 74), Кабаев, Барілко (Машнін, 46)
"Зоря": Шевченко, Гордієнко, Пилявський, Чечер, Опанасенко, Гречишкін, Харатін (Любеновіч, 70), Пауліньо, Ліпартія (Соболь, 66), Петряк, Бонавентуре (Калитвинцев, 46)
Попередження: Ковалець, Андрієвський, Коркішко, Третьяков - Харатін, Бонавентуре, Опанасенко, Чечер
Видалення: Ковалець, 43 (друга жовта картка)
Зазначимо, що в матчі "Шахтаря" і "Динамо" сильнішим виявився київський клуб, перемігши донеччан з рахунком 3:2.DT.UA