Прем'єр-ліга: "Карпати" здобули вольову перемогу над "Дніпром"

Команди забили п'ять голів.
Перший тайм пройшов з мінімумом моментів, а розв'язка і феєрія голів відбулися вже після перерви. Вже на старті другої половини гри Кочергін і Довбик забили по голу і наблизили "Дніпро" до перемоги.
Як виявилося, дніпряни рано повірили у свій успіх. "Карпати" активізувалися в атаці і в підсумку тричі вразили ворота суперника зусиллями Ксьонза, Нестерова і Грисьо, оформивши підсумкову перемогу. Таким чином, "Дніпро" тепер відстає від "Карпат" на п'ять пунктів і близький до вильоту з Прем'єр-ліги.
"Дніпро" - "Карпати" - 2:3
Голи: Кочергін, 47, Довбик, 54 - Ксьонз, 65, Нестеров, 70, Грисьо, 74
"Дніпро": Лунін, Адамюк, Чеберячко (Кожушко, 86), Лопирьонок, Польовий, Кочергін, Чеберко (Когут, 71), Луньов, Влад, Довбик (Баланюк, 75), Вакулко
"Карпати": Боровик, Мірошниченко, Нестеров, Лобай, Матвієнко, Ксьонз, Вербний, Голодюк (Чачуа, 58), Гуцуляк (Грисьо, 58), Худоб'як (Кльоц, 84), Гладкий
Попередження: Луньов, Вакулко, Адамюк - Грисьо, Гладкий, Вербний
Нагадаємо, у другому матчі дня "Ворскла" розійшлася миром з "Зіркою".DT.UA