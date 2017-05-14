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Прем'єр-ліга: "Карпати" здобули вольову перемогу над "Дніпром"

14 травня в 22:25

Команди забили п'ять голів.

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"Дніпро" став ближче до вильоту з УПЛ
football.ua
Відбувся заключний матч 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав "Карпати".

Перший тайм пройшов з мінімумом моментів, а розв'язка і феєрія голів відбулися вже після перерви. Вже на старті другої половини гри Кочергін і Довбик забили по голу і наблизили "Дніпро" до перемоги.

Як виявилося, дніпряни рано повірили у свій успіх. "Карпати" активізувалися в атаці і в підсумку тричі вразили ворота суперника зусиллями Ксьонза, Нестерова і Грисьо, оформивши підсумкову перемогу. Таким чином, "Дніпро" тепер відстає від "Карпат" на п'ять пунктів і близький до вильоту з Прем'єр-ліги.

"Дніпро" - "Карпати" - 2:3
Голи: Кочергін, 47, Довбик, 54 - Ксьонз, 65, Нестеров, 70, Грисьо, 74

"Дніпро": Лунін, Адамюк, Чеберячко (Кожушко, 86), Лопирьонок, Польовий, Кочергін, Чеберко (Когут, 71), Луньов, Влад, Довбик (Баланюк, 75), Вакулко

"Карпати": Боровик, Мірошниченко, Нестеров, Лобай, Матвієнко, Ксьонз, Вербний, Голодюк (Чачуа, 58), Гуцуляк (Грисьо, 58), Худоб'як (Кльоц, 84), Гладкий

Попередження: Луньов, Вакулко, Адамюк - Грисьо, Гладкий, Вербний

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Нагадаємо, у другому матчі дня "Ворскла" розійшлася миром з "Зіркою".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Дніпро Карпати футбол УПЛ
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