Прем'єр-ліга: "Дніпро" програв "Ворсклі" і вилетів з УПЛ

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Відбулися заключні матчі 31-го туру УПЛ.

"Дніпро" опустився в Першу лігу ФК Днепр

Сьогодні, 27 травня, трьома матчами завершився 31 тур

У Полтаві визначилася друга команда, яка залишила УПЛ. Дніпровський "Дніпро" мінімально поступився "Ворсклі", тим самим втратив всі шанси на збереження прописки в українській Прем'єр-лізі.

"Ворскла" - "Дніпро" - 1:0

Гол: Шарпар, 49

"Ворскла": Шуст, Сапай, Чижов, Даллку, Пердута, Кравченко, Чеснаков (Ткачук, 79), Одарюк (М'якушко, 76), Шарпар, Ребенок, Хльобас (Загорулько, 70)

"Дніпро": Лунін, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Польовий, Вакулко, Кочергін, Нагієв (Когут, 81), Чеберко, Луньов (Баланюк, 46), Довбик (Ротань, 64)

Попередження: Чижов, Кравченко – Ротань

У Кропивницькому відбувся матч, який не мав ніякого значення для ситуації в турнірній таблиці. Поєдинок проходив у рівній боротьбі, але в кінцівці удача посміхнулася гостям, які зуміли забити м'яч і вирвати перемогу.

"Зірка" – "Сталь" - 0:1

Голи: Васін, 78

"Зірка": Паст, Перейра, Кучеренко, Фатєєв, Полегенько, Прядун (Щедрий, 73), Драченко, Загальський (Дришлюк, 81), Збунь, Сітало, Есеола

"Сталь": Паньків, Климчук (Пашаєв, 80), Стаменкович, Кравченко, Леандро, Каленчук, Карасюк, Задерака, Е. Малакян (Деул, 65), Карікарі (Васін, 64), Дебелко

Попередження: Збунь, Перейра - Климчук, Задерака, Каленчук, Стаменкович

Перед грою з "Волинню" "Карпати" ще не гарантували собі місце в УПЛ на наступний сезон, тому з перших хвилин пішли в атаку. Зумівши забити в кінцівці першого тайму переможний гол, і дізнавшись, що в Полтаві "Дніпро" поступився "Ворсклі" львівський клуб залишився на наступний сезон в українській Прем'єр-лізі.

"Волинь" – "Карпати" - 0:1

Гол: Гуцуляк, 38

"Волинь": Марчук, Мелинишин, Марушка, Р. Никитюк (Тракало, 67), Шаповал, Трикош (А. Никитюк, 46), Ляшенко, Чепелюк, Романюк, Тетеренко, Дмитрієнко (Баб'як, 86)

"Карпати": Боровик, Дитятьєв, Нестеров, Лобай (Чачуа, 24), Мірошниченко, Голодюк, Вербний, Матвієнко, Гуцуляк (Грисьо, 73), Ксьонз (Завійський, 90+2), Худоб'як

Попередження: Марчук, Мелинишин - Худоб'як, Вербний, Чачуа, Голодюк

Напередодні київське "Динамо" у Харкові обіграло "Шахтар" з рахунком 3:2.