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Прем'єр-ліга: "Дніпро" мінімально обіграв "Сталь"

20 травня в 19:08

Єдиний гол на рахунку Баланюка.

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"Дніпро" продовжує боротьбу за виживання
ФК Днепр
Сьогодні, 20 травня, матчем "Сталь" – "Дніпро" продовжився черговий тур української Прем'єр-ліги.

Поєдинок на "Метеорі" розпочався з атак "Дніпра", які вже на 14-й хвилині могли забивати двічі, але номінальним гостям не вистачило майстерності. Далі дніпряни продовжували володіти перевагою, а у "Сталі" практично нічого не виходило. Логічним підсумком першої половини зустрічі став гол забитий Баланюком, на 41-й хвилині.

З початком другої половини гри наставник "сталеварів" провів потрійну заміну, що помітно пожвавило гру його підопічних.

"Сталь" щільно притиснула "Дніпро" до своїх воріт, які весь другий тайм практично і не думали про вихід в атаку. Проте володіючи тотальною перевагою по ходу другого тайму, господарі так і не зуміли забити гол, програвши з рахунком 0:1.

"Сталь" – "Дніпро" – 0:1

Гол: Баланюк, 41

"Сталь": Паньків, Пашаєв (Климчук, 46), Стаменкович, Іщенко (Кравченко, 46), Шабанов, Леандро, Карасюк, Е. Малакян, Васін (Задерака, 46), Дебелко, Карікарі

"Дніпро": Лунін, Нагієв, Сваток, Лопирьонок, Влад, Вакулко, Кочергін (Назарина, 90), Когут, Чеберко, Довбик (Польовий, 76), Баланюк (Кожушко, 83)

Попередження: Стаменкович, Шабанов, Климчук - Влад

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Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Дніпро Прем'єр-ліга Сталь футбол
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