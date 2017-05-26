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Прем'єр-ліга: "Динамо" у гольовий перестрілці обіграло "Шахтар"

26 травня в 21:45

Київський клуб зумів здобути перемогу в Харкові.

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Команди забили п'ять м'ячів
ФК Шахтер
Сьогодні, 26 травня, в матчі 31-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" на виїзді переграло "Шахтар" з рахунком 3:2.

Паулу Фонсека на поєдинок випустив резервний склад, а ось Сергій Ребров поставив всіх основних футболістів.

Гра проходила в рівній боротьбі, але відчувалося, що гравцям "Шахтаря" не вистачає зіграності. Донеччани двічі відігравалися по ходу зустрічі (на точні удари Гармаша і Ярмоленка "гірники" відповіли голами Патріка і Дентіньо), але пропустивши втретє, звести матч до нічиєї вже не зуміли.

Таким чином, "Динамо" зуміло здобути першу перемогу над "Шахтарем" в чемпіонаті за останні три роки.

"Шахтар" – "Динамо" - 2:3

Голи: Алан Патрік, 23, Дентіньо, 58 - Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (з пенальті), 71

"Шахтар": Шевченко, Бутко, Кривцов, Ордець, Азеведо, Коваленко (Тайсон, 75), Танковський, Зубков (Марлос, 68), Дентіньо, Алан Патрік (Бернард, 84), Феррейра

"Динамо": Коваль, Віда, Кадар, Пантіч, Морозюк, Рибалка (Шепелєв, 62), Сидорчук, Антунеш (Очігава, 87), Ярмоленко, Гармаш (Циганков, 62), Бесєдін

Попередження: Танковський, Марлос - Гармаш, Антунеш, Шепелєв

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Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Динамо Шахтар Прем'єр-ліга футбол
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