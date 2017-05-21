Прем'єр-ліга: "Динамо" програло третій матч поспіль, нічия "Олександрії" та "Чорноморця"

Завершився 30-й тур української Прем'єр-ліги.
"Динамо" - "Зоря" - 1:2
Голи: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентуре, 57
"Динамо": Коваль, Бурда, Віда, Очігава (Бєсєдін, 76), Морозюк, Буяльський, Шепєлєв (Рибалка, 64), Антунеш, Циганков (Ярмоленко, 64), Гонсалєс, Яремчук
"Зоря": Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Гордієнко, Гречишкін, Харатін (Бабенко, 82), Петряк (Безбородько, 88), Ліпартія (Любеновіч, 65), Пауліньо, Бонавентура
Попередження: Очігава - Форстер, Гречишкін, Петряк, Любеновіч, Бабенко
На 75-й хвилині поєдинку Форстер не зумів реалізувати пенальті (воротар).
"Олександрія" - "Чорноморець" - 1:1
Голи: Грицук, 77 (з пенальті) - Коркішко, 73
"Олександрія": Леванідов, Грицук, Чеботаєв (Прийомів, 69), Басов, Гітченко, Банада, Запорожан, Цуріков, Паламар (Чантурішвілі, 80), Полярус, Куліш
"Чорноморець": Безрук, Люлька, Азацький, Аблітаров, Каплієнко, Ковалець, Андрієвський, Третьяков (Машнін, 46), Коркішко (Мусолітін, 89), Данченко, Хобленко (Кабаев, 81)
Попередження: Запорожан, Гітченко - Каплієнко, Люлька
Видалення: Каплієнко, 25
Нагадаємо, раніше "Шахтар" розійшовся миром з "Олімпіком".DT.UA