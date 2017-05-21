Прем'єр-ліга: "Динамо" програло третій матч поспіль, нічия "Олександрії" та "Чорноморця"

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Завершився 30-й тур української Прем'єр-ліги.

"Динамо" не втримало перевагу ФК Динамо

Відбулися заключні матчі. "Зоря" здобула вольову перемогу над "Динамо" і значно збільшила свої шанси на бронзові медалі чемпіонату. Кияни, які не мали турнірної мотивації, зазнали вже третьої поразки поспіль. "Олександрія" та "Чорноморець" в боротьбі за місце в єврокубках переможця не визначили.

"Динамо" - "Зоря" - 1:2

Голи: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентуре, 57

"Динамо": Коваль, Бурда, Віда, Очігава (Бєсєдін, 76), Морозюк, Буяльський, Шепєлєв (Рибалка, 64), Антунеш, Циганков (Ярмоленко, 64), Гонсалєс, Яремчук

"Зоря": Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Гордієнко, Гречишкін, Харатін (Бабенко, 82), Петряк (Безбородько, 88), Ліпартія (Любеновіч, 65), Пауліньо, Бонавентура

Попередження: Очігава - Форстер, Гречишкін, Петряк, Любеновіч, Бабенко

На 75-й хвилині поєдинку Форстер не зумів реалізувати пенальті (воротар).

"Олександрія" - "Чорноморець" - 1:1

Голи: Грицук, 77 (з пенальті) - Коркішко, 73

"Олександрія": Леванідов, Грицук, Чеботаєв (Прийомів, 69), Басов, Гітченко, Банада, Запорожан, Цуріков, Паламар (Чантурішвілі, 80), Полярус, Куліш



"Чорноморець": Безрук, Люлька, Азацький, Аблітаров, Каплієнко, Ковалець, Андрієвський, Третьяков (Машнін, 46), Коркішко (Мусолітін, 89), Данченко, Хобленко (Кабаев, 81)

Попередження: Запорожан, Гітченко - Каплієнко, Люлька

Видалення: Каплієнко, 25

Нагадаємо, раніше "Шахтар" розійшовся миром з "Олімпіком".