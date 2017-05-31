Прем'єр-ліга: "Динамо" обіграло "Чорноморець", нічия "Шахтаря" і "Олександрії"

Завершився черговий чемпіонат України з футболу.
В останніх матчах УПЛ визначився ще один учасник від України у єврокубках. "Олександрія" зігравши внічию з "Шахтарем" оформила собі вихід в Лігу Європи. Відзначимо, що команда Шарана вже другий рік поспіль буде виступати в єврокубках.
"Олександрія" – "Шахтар" - 1:1
Голи: Старенький, 23 – Борячук, 19
"Олександрія": Леванідов, Сімінін, Гітченко, Басов, Цуріков, Старенький, Огіря, Запорожан, Полярус (Куліш, 76), Грицук (Прийомов, 82), Пономар(Мягков, 90+3).
"Шахтар": Кудрик, Кобін (Пихальонок, 79), Ордець, Ракицький, Бутко, Танковскій, Малишев (Кирюханцев, 65), Коваленко, Арабідзе (Степаненко, 46), Бланко Лещук, Борячук.
В інших поєдинках "Динамо" в Одесі виявилося сильнішим за "Чорноморець" з рахунком 2:1, а "Зоря" переграла в Запоріжжі "Олімпік (2:0).
"Динамо" – "Чорноморець" – 2:1
Голи: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 - Андрієвський, 53 (з пенальті)
"Динамо": Рудько, Пантіч, Очігава, Бурда, Морозюк, Шепелєв (Сидорчук, 60), Буяльський, Тимчик, Циганков (Рибалка, 79), Гонсалес (Ярмоленко, 61), Яремчук
"Чорноморець": Безрук, Данченко, Азацький (Машнін, 46), Аблітаров, Люлька, Хочолава, Андрієвський, Третьяков, Коркішко, Кабаєв (Сильвіо, 79), Хобленко (Мусолітін, 70)
Попередження: Шепелєв, Бурда, Морозюк - Хочолава, Андрієвський, Мусолітін, Данченко
"Зоря" – "Олімпік" - 2:0
Голи: Соболь, 27, Петряк, 80
"Зоря": Чуваєв, Опанасенко, Форстер, Пилявський (Любеновіч, 46), Соболь, Гречишкін, Бабенко, Пауліньо, Ліпартія (Ярмаш, 62), Петряк, Безбородько (Каменюка, 76)
"Олімпік": Котляров, Федорів, Гришко, Емерсон, Шестаков, Брикнер, Гошкодеря (Біленький, 79), Гемега, Жураховський (Немчанінов, 44), Гринь, Матяж (Сергійчук, 46)
Попередження: Пауліньо - Федорів
Видалення: Емерсон, 39 (пряма червона картка за явне позбавлення суперника можливості забити гол)
Раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.DT.UA