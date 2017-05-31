Прем'єр-ліга: "Динамо" обіграло "Чорноморець", нічия "Шахтаря" і "Олександрії"

Завершився черговий чемпіонат України з футболу.

"Шахтар" і "Олександрія" переможця не виявили ФК Шахтер

Сьогодні, 31 травня, відбулися матчі 32-го туру, який закриває нинішній сезон чемпіонату.

В останніх матчах УПЛ визначився ще один учасник від України у єврокубках. "Олександрія" зігравши внічию з "Шахтарем" оформила собі вихід в Лігу Європи. Відзначимо, що команда Шарана вже другий рік поспіль буде виступати в єврокубках.

"Олександрія" – "Шахтар" - 1:1

Голи: Старенький, 23 – Борячук, 19

"Олександрія": Леванідов, Сімінін, Гітченко, Басов, Цуріков, Старенький, Огіря, Запорожан, Полярус (Куліш, 76), Грицук (Прийомов, 82), Пономар(Мягков, 90+3).

"Шахтар": Кудрик, Кобін (Пихальонок, 79), Ордець, Ракицький, Бутко, Танковскій, Малишев (Кирюханцев, 65), Коваленко, Арабідзе (Степаненко, 46), Бланко Лещук, Борячук.

В інших поєдинках "Динамо" в Одесі виявилося сильнішим за "Чорноморець" з рахунком 2:1, а "Зоря" переграла в Запоріжжі "Олімпік (2:0).

"Динамо" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 - Андрієвський, 53 (з пенальті)

"Динамо": Рудько, Пантіч, Очігава, Бурда, Морозюк, Шепелєв (Сидорчук, 60), Буяльський, Тимчик, Циганков (Рибалка, 79), Гонсалес (Ярмоленко, 61), Яремчук

"Чорноморець": Безрук, Данченко, Азацький (Машнін, 46), Аблітаров, Люлька, Хочолава, Андрієвський, Третьяков, Коркішко, Кабаєв (Сильвіо, 79), Хобленко (Мусолітін, 70)

Попередження: Шепелєв, Бурда, Морозюк - Хочолава, Андрієвський, Мусолітін, Данченко

"Зоря" – "Олімпік" - 2:0

Голи: Соболь, 27, Петряк, 80

"Зоря": Чуваєв, Опанасенко, Форстер, Пилявський (Любеновіч, 46), Соболь, Гречишкін, Бабенко, Пауліньо, Ліпартія (Ярмаш, 62), Петряк, Безбородько (Каменюка, 76)

"Олімпік": Котляров, Федорів, Гришко, Емерсон, Шестаков, Брикнер, Гошкодеря (Біленький, 79), Гемега, Жураховський (Немчанінов, 44), Гринь, Матяж (Сергійчук, 46)

Попередження: Пауліньо - Федорів

Видалення: Емерсон, 39 (пряма червона картка за явне позбавлення суперника можливості забити гол)

Раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.