Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 32-го туру

Заключні поєдинки сезону пройдуть в один день.
Всі клуби вже вирішили свої турнірні завдання - "Шахтар" став чемпіоном, "срібло" дісталося "Динамо", а "Зоря" стала бронзовим призером чемпіонату України. Пониження в класі чекає "Дніпро" і "Волинь". Єдина інтрига - хто займе п'яте місце, що дозволяє виступати в Лізі Європи.
На нього претендують "Олександрія" та "Чорноморець", які зустрінуться в цьому турі з "Шахтарем" і "Динамо" відповідно.
Середа, 31 травня
17:00. "Сталь" - "Ворскла"
Дніпро, стадіон "Метеор"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Ігор Пасхал
17:00. "Дніпро" - "Волинь"
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Трансляція: УНІАН
Арбітр: Іван Бондар
17:00. "Карпати" - "Зірка"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Трансляція: УНІАН
Арбітр: Віталій Романов
19:00. "Динамо" - "Чорноморець"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Трансляція: "2+2", ZN.UA
Арбітр: Ярослав Козик
19:00. "Зоря" - "Олімпік"
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Трансляція: "2+2", ZN.UA
Арбітр: Микола Балакін
19:00. "Олександрія" - "Шахтар"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Юрій Можаровський.
Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.DT.UA