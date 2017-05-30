Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 32-го туру

Заключні поєдинки сезону пройдуть в один день.

"Олександрія" спробує відібрати очки у "Шахтаря" sport.bigmir.net

31 травня в рамках 32-го туру відбудуться останні шість поєдинків сезону

Всі клуби вже вирішили свої турнірні завдання - "Шахтар" став чемпіоном, "срібло" дісталося "Динамо", а "Зоря" стала бронзовим призером чемпіонату України. Пониження в класі чекає "Дніпро" і "Волинь". Єдина інтрига - хто займе п'яте місце, що дозволяє виступати в Лізі Європи.

На нього претендують "Олександрія" та "Чорноморець", які зустрінуться в цьому турі з "Шахтарем" і "Динамо" відповідно.

Середа, 31 травня

17:00. "Сталь" - "Ворскла"

Дніпро, стадіон "Метеор"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Ігор Пасхал

17:00. "Дніпро" - "Волинь"

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Трансляція: УНІАН

Арбітр: Іван Бондар

17:00. "Карпати" - "Зірка"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Трансляція: УНІАН

Арбітр: Віталій Романов

19:00. "Динамо" - "Чорноморець"

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Трансляція: "2+2", ZN.UA

Арбітр: Ярослав Козик

19:00. "Зоря" - "Олімпік"

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Трансляція: "2+2", ZN.UA

Арбітр: Микола Балакін

19:00. "Олександрія" - "Шахтар"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Юрій Можаровський.

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.