Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 31-го туру

Чемпіонат України практично завершився.

"Шахтар" прийматиме "Динамо" у Харкові ua-football.com

Поєдинки 31-го турупройдуть 26 і 27 травня.

Турнір раніше отримав свого чемпіона, тому практично вся інтрига в чемпіонаті згасла. Єдине, що залишилося, так це дізнатися імена команд, які залишать Прем'єр-лігу.

"Шахтар" оформив золотий дубль, а "Динамо" отримало лише "срібло" чемпіонату, тоді як "Зоря" знаходиться в кроці від бронзових медалей. Тим не менш, саме черговий поєдинок киян і донеччан, хоч і без турнірного значення, стане головною подією туру. Існує ймовірність, що і "гірники" і динамівці дадуть шанс молодим футболістам проявити себе.

"Дніпро" в боротьбі за виживання ще може обійти "Карпати", однак у дніпрян все одно мало шансів залишитися в еліті українського футболу через проблеми з фінансуванням.

П'ятниця, 26 травня

19:00. "Олімпік" - "Олександрія"

Київ, стадіон "Динамо"

Трансляція: "Футбол 2"

Арбітр: Костянтин Труханов

19:00. "Чорноморець" - "Зоря"

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Трансляція: УНІАН

Арбітр: Юрій Можаровський

19:30. "Шахтар" - "Динамо"

Харків, ОСК "Металіст"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Олександр Дердо

Субота, 27 травня

17:00. "Зірка" - "Сталь"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Микола Балакін

17:00. "Волинь" - "Карпати"

Львів, стадіон "Україна"

Трансляція: УНІАН

Арбітр: Євген Арановський

17:00. "Ворскла" - "Дніпро"

Полтава, стадіон "Ворскла"

Трансляція: "Футбол 2"

Арбітр: Ярослав Козик

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.