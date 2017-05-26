Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 31-го туру

Чемпіонат України практично завершився.
Турнір раніше отримав свого чемпіона, тому практично вся інтрига в чемпіонаті згасла. Єдине, що залишилося, так це дізнатися імена команд, які залишать Прем'єр-лігу.
"Шахтар" оформив золотий дубль, а "Динамо" отримало лише "срібло" чемпіонату, тоді як "Зоря" знаходиться в кроці від бронзових медалей. Тим не менш, саме черговий поєдинок киян і донеччан, хоч і без турнірного значення, стане головною подією туру. Існує ймовірність, що і "гірники" і динамівці дадуть шанс молодим футболістам проявити себе.
"Дніпро" в боротьбі за виживання ще може обійти "Карпати", однак у дніпрян все одно мало шансів залишитися в еліті українського футболу через проблеми з фінансуванням.
П'ятниця, 26 травня
19:00. "Олімпік" - "Олександрія"
Київ, стадіон "Динамо"
Трансляція: "Футбол 2"
Арбітр: Костянтин Труханов
19:00. "Чорноморець" - "Зоря"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Трансляція: УНІАН
Арбітр: Юрій Можаровський
19:30. "Шахтар" - "Динамо"
Харків, ОСК "Металіст"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Олександр Дердо
Субота, 27 травня
17:00. "Зірка" - "Сталь"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Микола Балакін
17:00. "Волинь" - "Карпати"
Львів, стадіон "Україна"
Трансляція: УНІАН
Арбітр: Євген Арановський
17:00. "Ворскла" - "Дніпро"
Полтава, стадіон "Ворскла"
Трансляція: "Футбол 2"
Арбітр: Ярослав Козик
Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.DT.UA