Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 30-го туру

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В Україні відбудуться матчі чергового туру.

"Шахтар" і "Олімпік" зіграють у Києві ФК Шахтер

Поєдинки 30-го турупройдуть 20 і 21 травня.

Турнір два тури тому отримав свого чемпіона, і практично вся інтрига в чемпіонаті згасла. Єдине, що залишилося, так це стежити за боротьбою за бронзові медалі, а також дізнатися імена команд, які залишать Прем'єр-лігу.

У звітному турі дві команди, які борються за третє місце зіграють з грандами українського футболу. Так, "Зоря" на виїзді протистоятиме "Динамо", і в Києві відбудеться матч "Шахтаря" і "Олімпіка".

Субота, 20 травня

14:00. "Зірка" – "Волинь"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Трансляція: "Футбол 2"

Арбітр: Олександр Іванов

17:00. "Сталь" – "Дніпро"

Дніпро, стадіон "Метеор"

Трансляція: "Футбол 2"

Арбітр: Євген Арановський

Неділю, 21 травня

14:00. "Карпати" – "Ворскла"

Львів, "Арена Львів"

Трансляція: УНІАН

Арбітр: Микола Кривоносов

17:00. "Шахтар" – "Олімпік"

Київ, стадіон "Динамо"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Дмитро Кутаков

19:30. "Олександрія" – "Чорноморець"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Анатолій Абдула

19:30. "Динамо" – "Зоря"

Київ, НСК "Олімпійський"

Трансляція: "2+2", ZN.UA

Арбітр: Катерина Монзуль

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.