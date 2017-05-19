Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 30-го туру

В Україні відбудуться матчі чергового туру.
Турнір два тури тому отримав свого чемпіона, і практично вся інтрига в чемпіонаті згасла. Єдине, що залишилося, так це стежити за боротьбою за бронзові медалі, а також дізнатися імена команд, які залишать Прем'єр-лігу.
У звітному турі дві команди, які борються за третє місце зіграють з грандами українського футболу. Так, "Зоря" на виїзді протистоятиме "Динамо", і в Києві відбудеться матч "Шахтаря" і "Олімпіка".
Субота, 20 травня
14:00. "Зірка" – "Волинь"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Трансляція: "Футбол 2"
Арбітр: Олександр Іванов
17:00. "Сталь" – "Дніпро"
Дніпро, стадіон "Метеор"
Трансляція: "Футбол 2"
Арбітр: Євген Арановський
Неділю, 21 травня
14:00. "Карпати" – "Ворскла"
Львів, "Арена Львів"
Трансляція: УНІАН
Арбітр: Микола Кривоносов
17:00. "Шахтар" – "Олімпік"
Київ, стадіон "Динамо"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Дмитро Кутаков
19:30. "Олександрія" – "Чорноморець"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Анатолій Абдула
19:30. "Динамо" – "Зоря"
Київ, НСК "Олімпійський"
Трансляція: "2+2", ZN.UA
Арбітр: Катерина Монзуль
Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.DT.UA