Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 29-го туру

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Турнір вже отримав чемпіона, але боротьба за бронзові медалі триває.

"Зоря" та "Олександрія" ведуть боротьбу за "бронзу" УПЛ footboom.com

Поєдинки 29-го туру української Прем'єр-ліги пройдуть 12, 13 та 14 травня.

Ще в минулому турі донецький "Шахтар" оформив десяте чемпіонство в своїй історії, тому поєдинок з "Чорноморцем" вже не має для донеччан ніякого турнірного значення, як і наступні три перед завершенням сезону.

"Динамо" чекає матч з "Олімпіком", але кияни також перебувають на комфортному відстані від третього місця і навряд чи упустять "срібло". При цьому "Зоря" всього на три пункти випереджає "Олімпік" і все ще ризикує втратити бронзові медалі, на які також реально можуть претендувати "Олександрія" та "Чорноморець".

П'ятниця, 12 травня

19:00. "Волинь" - "Сталь"

Луцьк, стадіон "Авангард"

Трансляція: УНІАН

Арбітр: Ігор Пасхал

Субота, 13 травня

17:00. "Олімпік" - "Динамо"

Київ, стадіон "Динамо"

Трансляція: "Футбол 2"

Арбітр: Юрій Можаровський

17:00. "Зоря" - "Олександрія"

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Трансляція: "2+2", ZN.UA

Арбітр: Дмитро Кутаков

19:30. "Чорноморець" - "Шахтар"

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Трансляція: "2+2", ZN.UA

Арбітр: Микола Кривоносов

Неділю, 14 травня

14:00. "Ворскла" - "Зірка"

Полтава, стадіон "Ворскла"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Олександр Головков

19:30. "Дніпро" - "Карпати"

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Трансляція: "2+2", ZN.UA

Арбітр: Анатолій Абдула

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.