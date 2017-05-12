Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 29-го туру

Турнір вже отримав чемпіона, але боротьба за бронзові медалі триває.
Ще в минулому турі донецький "Шахтар" оформив десяте чемпіонство в своїй історії, тому поєдинок з "Чорноморцем" вже не має для донеччан ніякого турнірного значення, як і наступні три перед завершенням сезону.
"Динамо" чекає матч з "Олімпіком", але кияни також перебувають на комфортному відстані від третього місця і навряд чи упустять "срібло". При цьому "Зоря" всього на три пункти випереджає "Олімпік" і все ще ризикує втратити бронзові медалі, на які також реально можуть претендувати "Олександрія" та "Чорноморець".
П'ятниця, 12 травня
19:00. "Волинь" - "Сталь"
Луцьк, стадіон "Авангард"
Трансляція: УНІАН
Арбітр: Ігор Пасхал
Субота, 13 травня
17:00. "Олімпік" - "Динамо"
Київ, стадіон "Динамо"
Трансляція: "Футбол 2"
Арбітр: Юрій Можаровський
17:00. "Зоря" - "Олександрія"
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Трансляція: "2+2", ZN.UA
Арбітр: Дмитро Кутаков
19:30. "Чорноморець" - "Шахтар"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Трансляція: "2+2", ZN.UA
Арбітр: Микола Кривоносов
Неділю, 14 травня
14:00. "Ворскла" - "Зірка"
Полтава, стадіон "Ворскла"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Олександр Головков
19:30. "Дніпро" - "Карпати"
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Трансляція: "2+2", ZN.UA
Арбітр: Анатолій Абдула
Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.DT.UA