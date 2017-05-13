Порошенко привітав з ювілеєм київське "Динамо"

Столичному гранду виповнилося 90 років.
"Вітаю "Динамо" зі славним 90-річчям. Для мене, як і для мільйонів уболівальників, клуб став символом майстерності і волі до перемоги. В історію українського спорту назавжди вписані тріумфи великої команди.
Ціла епоха в світовому футболі пов'язана з іменем геніального тренера Валерія Лобановського. Вдячний клубу за ту радість, яку він приносить прихильникам футболу, за вірність традиціям, патріотизм. Переконаний, що команда буде поповнюватися новими яскравими іменами тренерів та гравців, а фанати клубу на всіх матчах будуть розгортати наш український прапор - прапор перемоги. Удачі всій вашій футбольній сім'ї у спорті та житті", - цитує Порошенка офіційний сайт київського клубу.
Нагадаємо, що в поточному сезоні "Динамо" вже втратило можливість завоювати титул Прем'єр-ліги, поступившись в боротьбі за перше місце донецькому "Шахтарю".ФК Динамо