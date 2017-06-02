Павелко отримав престижну посаду в УЄФА

Президент ФФУ буде працювати у керівному органі європейського футболу.
Призначення відбулося за підсумками голосування членів Виконкому УЄФА на засіданні в Кардіффі.
Павелко на найближчі чотири роки змінив на цій посаді Александера Чеферіна, який залишив посаду після обрання президентом УЄФА.
В обов'язки Юридичного комітету УЄФА входять юридична робота над Статутом і правилами УЄФА та його членів, аналіз національних і європейських законів, які впливають на розвиток спорту та футболу, а також юридичні консультації по всім процесам, які стосуються організації.
Нагадаємо, раніше Андрій Павелко увійшов до складу Дисциплінарного комітету ФІФА.uefa.com