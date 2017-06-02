Павелко отримав престижну посаду в УЄФА

Президент ФФУ буде працювати у керівному органі європейського футболу.

Павелко буде поєднувати три посади footboom.com

Президент Федерації футболу Українистав заступником голови Юридичного комітету УЄФА. Про це повідомив офіційний сайт організації.

Призначення відбулося за підсумками голосування членів Виконкому УЄФА на засіданні в Кардіффі.

Павелко на найближчі чотири роки змінив на цій посаді Александера Чеферіна, який залишив посаду після обрання президентом УЄФА.

В обов'язки Юридичного комітету УЄФА входять юридична робота над Статутом і правилами УЄФА та його членів, аналіз національних і європейських законів, які впливають на розвиток спорту та футболу, а також юридичні консультації по всім процесам, які стосуються організації.

Нагадаємо, раніше Андрій Павелко увійшов до складу Дисциплінарного комітету ФІФА.