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Павелко отримав престижну посаду в УЄФА

2 червня в 07:35

Президент ФФУ буде працювати у керівному органі європейського футболу.

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Павелко буде поєднувати три посади
footboom.com
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко став заступником голови Юридичного комітету УЄФА. Про це повідомив офіційний сайт організації.

Призначення відбулося за підсумками голосування членів Виконкому УЄФА на засіданні в Кардіффі.

Павелко на найближчі чотири роки змінив на цій посаді Александера Чеферіна, який залишив посаду після обрання президентом УЄФА.

В обов'язки Юридичного комітету УЄФА входять юридична робота над Статутом і правилами УЄФА та його членів, аналіз національних і європейських законів, які впливають на розвиток спорту та футболу, а також юридичні консультації по всім процесам, які стосуються організації.

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Нагадаємо, раніше Андрій Павелко увійшов до складу Дисциплінарного комітету ФІФА.

За матеріалами: uefa.com
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Теги Павелко ФФУ УЄФА футбол
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