Одеса прийме юніорський чемпіонат світу з хокею

Турнір пройде в 2018 році.
Турнір відбудеться в Одесі, а матчі проводитимуться у місцевому "Палаці спорту".
Під час Конгресу Міжнародної федерації хокею українська заявка отримала 14 голосів на підтримку. Італія та Австрія набрали 6 і 4 голоси відповідно.
Льодова Арена у "Палаці Спорту" в Одесі розпочала свою роботу після часткової реконструкції в листопаді 2016 року. Зараз там функціонує льодовий майданчик, встановлені нові сидіння на трибунах.
Проте в найближчий рік "Палац Спорту" буде змушений пройти більш глибоку модернізацію, щоб відповідати стандартам проведення міжнародних змагань.
Суперниками збірної України на ЧС-2018 (U-18) стануть команди Італії, Угорщини, Австрії, Японії та Румунії. Турнір пройде в квітні 2018 року.
Нагадаємо, що в квітні Київ приймав ЧС-2017 по хокею в дивізіоні ІА.XSport.ua