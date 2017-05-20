Одеса прийме юніорський чемпіонат світу з хокею

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Турнір пройде в 2018 році.

Турнір пройде в квітні 2018 року ФХУ

Україна отримала право провести юніорський чемпіонат світу 2018 рокуу дивізіоні IB.

Турнір відбудеться в Одесі, а матчі проводитимуться у місцевому "Палаці спорту".

Під час Конгресу Міжнародної федерації хокею українська заявка отримала 14 голосів на підтримку. Італія та Австрія набрали 6 і 4 голоси відповідно.

Льодова Арена у "Палаці Спорту" в Одесі розпочала свою роботу після часткової реконструкції в листопаді 2016 року. Зараз там функціонує льодовий майданчик, встановлені нові сидіння на трибунах.

Проте в найближчий рік "Палац Спорту" буде змушений пройти більш глибоку модернізацію, щоб відповідати стандартам проведення міжнародних змагань.

Суперниками збірної України на ЧС-2018 (U-18) стануть команди Італії, Угорщини, Австрії, Японії та Румунії. Турнір пройде в квітні 2018 року.

Нагадаємо, що в квітні Київ приймав ЧС-2017 по хокею в дивізіоні ІА.