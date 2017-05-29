На українські футбольні матчі ставлять мінімум 20 мільйонів євро в тиждень - Баранка

Голова комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка розповів про ситуацію з договірними поєдинками в Україні.

Баранка вже оцінив масштаби проблеми з договірними іграми ФФУ

Глава комітету з етики та чесної гри Федерації футболу Українизаявив, що через кілька тижнів з'являться перші результати його роботи.

"У нас є матчі, які граються або на локальних, або на великих азіатських ринках. В Україні ставки йдуть через обидва ринки. Якщо ставки йдуть на азіатські ринки, то ситуація більш небезпечна. Це говорить про те, що учасники - серйозна організація, яка стоїть за цими договірними іграми.

Щотижня ми можемо говорити про ставки в розмірі 80 мільярдів євро на футбольні матчі по всьому світу. Якщо брати Прем'єр-лігу та Першу лігу - мінімум 20 мільйонів. Проблема матчів команд U-21 та U-19 в тому, що вони граються у п'ятницю вранці, коли немає інших поєдинків. І це відмінна можливість заробляти гроші на договірних матчах.

Існує правило УЄФА, згідно з яким команда, яка була помічена в проведенні договірних матчів, не має права брати участь в єврокубках. Крім того, зараз ми вже говоримо про два договірні матчі, причому сума ставок на матч команд U-19 була вище, ніж на U-21.

Пізніше я дам спеціальні цифри по "Олімпіку". Ми будемо говорити з молодими гравцями, після цього ми приймемо рішення і передамо справу до КДК. Це питання максимум двох тижнів. Звичайно, рішення поліції доведеться чекати довше, ніж рішення КДК, але це проблема всього спорту", - сказав Баранка.

Нагадаємо, в листопаді минулого року стало відомо про можливий договірний характер поєдинку "Іллічівець" - "Гірник-Спорт".