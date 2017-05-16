На фіналі Кубка України очікується аншлаг

В Харків з'їдуться вболівальники з усіх регіонів України.

Місткість стадіону "Металіст" становить 38 633 людини ФК Металіст

Заступник голови Харківської обласної адміністрації Анатолій Бабічев розповів про те, що на фінальному матчіочікується аншлаг.

"Очікується, що на стадіоні "Металіст" буде аншлаг. Ми знаємо, що в Харків їдуть вболівальники з усіх регіонів України, тому нам доведеться застосувати ті ж заходи безпеки не тільки в місті, але і в області", – сказав Бабічев в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, що місткість стадіону "Металіст" становить 38 633 людини. Відзначимо, що на даний момент харківський стадіон є домашньою ареною для донецького "Шахтаря".

Матч відбудеться завтра, 17 травня, і розпочнеться о 21:00. Зустріч розсудить харківський арбітр Костянтин Труханов. 41-річний рефері недавно працював на українському "класіко": 21 квітня в Києві була зафіксована мінімальна перемога "гірників" - 1:0.

Раніше повідомлялося, що букмекери вважають "Шахтар" фаворитом фіналу Кубка України.