На фіналі Кубка України очікується аншлаг

В Харків з'їдуться вболівальники з усіх регіонів України.
"Очікується, що на стадіоні "Металіст" буде аншлаг. Ми знаємо, що в Харків їдуть вболівальники з усіх регіонів України, тому нам доведеться застосувати ті ж заходи безпеки не тільки в місті, але і в області", – сказав Бабічев в ефірі телеканалу "Футбол 1".
Нагадаємо, що місткість стадіону "Металіст" становить 38 633 людини. Відзначимо, що на даний момент харківський стадіон є домашньою ареною для донецького "Шахтаря".
Матч відбудеться завтра, 17 травня, і розпочнеться о 21:00. Зустріч розсудить харківський арбітр Костянтин Труханов. 41-річний рефері недавно працював на українському "класіко": 21 квітня в Києві була зафіксована мінімальна перемога "гірників" - 1:0.
Раніше повідомлялося, що букмекери вважають "Шахтар" фаворитом фіналу Кубка України.Tribuna.com