Моуріньо назвав успіх МЮ у фіналі Ліги Європи "перемогою прагматизму"

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" підкреслив важливість успіху команди в Лізі Європи.

Моуріньо вже чекає матчу з переможцем ЛЧ EPA

Вчора, 24 травня, у Стокгольмі (Швеція) відбувся, в якому зустрічалися голландський "Аякс" і англійський "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" вдалося забити по голу в кожному з таймів і завоювати перший в своїй історії трофей Ліги Європи. Це вже третій титул для команди Жозе Моуріньо в поточному сезоні - раніше МЮ вдалося взяти Суперкубок Англії і Кубок Ліги.

"В поганому сезоні, коли часом мені здавалося, що моя команда - найгірша в світі і в деякий момент вважаючи себе найгіршим менеджером, нам вдалося здобути три трофеї. До того ж, добули путівку в Лігу чемпіонів за рахунок перемоги в турнірі, а не зайнявши друге, третє чи четверте місце.

Для нас честь взяти участь в Суперкубку Європи і протистояти переможцю Ліги чемпіонів. Тому вважаю нинішній сезон успішним. На мій погляд, у матчі проти "Аякса" переміг прагматизм. Перемогу здобули скромні люди, які поважають суперника, намагаються протистояти його сильним сторонам і використовують слабкі.

Для мене перемога в Лізі Європи - найцінніший трофей у кар'єрі, оскільки в даний момент цей кубок - останній. Зрозуміло, тріумф у Лізі чемпіонів більш значущий, ніж у Лізі Європи, проте саме остання перемога запам'ятовується мені більше всього", - сказав Моурінью після матчу.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів 3 червня зіграють туринський "Ювентус" і мадридський "Реал".