Міжнародний паралімпійський комітет продовжив відсторонення Росії

Російські паралімпійці все ще не можуть виступати на міжнародній арені.

Санкції проти Росії продовжені Р-Спорт

Виконком Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) на засіданні в Барселоні продовжив санкції відносно(ПКР).

Голова робочої групи Енді Паркінсон підкреслив, що поки в Росії не буде змінена антидопінгова система, російські паралімпійці не зможуть брати участь у міжнародних турнірах.

"Антидопінгова система в Росії мала перед собою завдання порушувати принципи, які повинна була дотримуватися. Поки на ці дані не буде адекватної відповіді – у російських паралімпійців немає жодних шансів виступати на змаганнях", - повідомив Паркінсон.

Причиною такого рішення стала друга частина доповіді Річарда Макларена, який продовжив розповідати про факти застосування допінгу в російському спорті.

Так, заборонені препарати вживали російські спортсмени, які виступали на Олімпіаді-2012 в Лондоні, літній Універсіаді-2013, чемпіонаті світу з легкої атлетики 2013 року в Москві і зимових Іграх 2014 року в Сочі. Махінації проводилися під контролем Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), ФСБ і Міністерства спорту.

Відзначимо, що в доповіді Макларена йшлося про зникнення як мінімум 35 позитивних допінг-проб у російських паралімпійців в період з 2012 по 2015 роки. При цьому на Паралімпіаді в Сочі збірна Росії виграла на 65 медалей більше, ніж найближчі переслідувачі з Німеччини.

Раніше повідомлялося, що російські медики знайшли заміну мельдонію.