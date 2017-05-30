Мілевський навряд чи залишиться в російському "Тосно"

Український нападник не зміг проявити себе в російському футболі.

Мілевський не потрібен російському клубу championat.com

Колишній нападник київського "Динамо" і збірної Українинавряд чи залишиться в російському "Тосно". Про це заявив генеральний директор клубу В'ячеслав Матюшенко.

"Майбутнє Артема Мілевського в клубі? Поки що ми вирішуємо це питання, але, швидше за все, він не залишиться в "Тосно". Остаточно приймемо рішення на наступному тижні", - сказав Матюшенко.

32-річний український футболіст у сезоні ФНЛ, що закінчився, зіграв за "Тосно" 17 матчів, відзначившись трьома гольовими передачами.

Попереднім клубом Мілевського була румунська "Конкордія", яку він залишив по закінченні сезону 2015/16. Українець забив 5 голів в 12 матчах чемпіонату Румунії. Також на його рахунку 1 м'яч в Кубку Румунії.

Раніше Артем Мілевський заявив, що готовий повернутися в київське "Динамо".