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Мілевський навряд чи залишиться в російському "Тосно"

30 травня в 19:31

Український нападник не зміг проявити себе в російському футболі.

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Мілевський не потрібен російському клубу
championat.com
Колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський навряд чи залишиться в російському "Тосно". Про це заявив генеральний директор клубу В'ячеслав Матюшенко.

"Майбутнє Артема Мілевського в клубі? Поки що ми вирішуємо це питання, але, швидше за все, він не залишиться в "Тосно". Остаточно приймемо рішення на наступному тижні", - сказав Матюшенко.

32-річний український футболіст у сезоні ФНЛ, що закінчився, зіграв за "Тосно" 17 матчів, відзначившись трьома гольовими передачами.

Попереднім клубом Мілевського була румунська "Конкордія", яку він залишив по закінченні сезону 2015/16. Українець забив 5 голів в 12 матчах чемпіонату Румунії. Також на його рахунку 1 м'яч в Кубку Румунії.

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Раніше Артем Мілевський заявив, що готовий повернутися в київське "Динамо".

За матеріалами: championat.com
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Теги Мілевський Тосно футбол
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