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Михайленко не очолить "Динамо"

28 травня в 13:13

Наставник "Дніпра" підкреслив, що залишиться біля керма своєї команди.

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Михайленко не покине "Дніпро"
ФК Днепр
Головний тренер "Дніпра" Дмитро Михайленко не очолить київське "Динамо" у міжсезоння. Про це заявив сам фахівець.

"Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України, в результаті чого з'явилися чутки про те, що Сергій Ребров буде відправлений у відставку, а столичний гранд очолить саме Михайленко.

Проте сам тренер дніпрян виключив такий сценарій:

"Чутки про мій перехід в "Динамо"? Це не відповідає дійсності, я залишаюся в "Дніпрі".

Читайте також: Рішення про майбутнє Сергія Реброва в "Динамо" буде прийнято до 30 травня

Нагадаємо, "Дніпро" за тур до фінішу чемпіонату втратив шанси зберегти прописку в еліті українського футболу.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Дніпро Михайленко футбол Динамо
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