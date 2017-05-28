Михайленко не очолить "Динамо"

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Наставник "Дніпра" підкреслив, що залишиться біля керма своєї команди.

Михайленко не покине "Дніпро" ФК Днепр

Головний тренер "Дніпра"не очолить київське "Динамо" у міжсезоння. Про це заявив сам фахівець.

"Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України, в результаті чого з'явилися чутки про те, що Сергій Ребров буде відправлений у відставку, а столичний гранд очолить саме Михайленко.

Проте сам тренер дніпрян виключив такий сценарій:

"Чутки про мій перехід в "Динамо"? Це не відповідає дійсності, я залишаюся в "Дніпрі".

Нагадаємо, "Дніпро" за тур до фінішу чемпіонату втратив шанси зберегти прописку в еліті українського футболу.