Михайленко не очолить "Динамо"

Наставник "Дніпра" підкреслив, що залишиться біля керма своєї команди.
"Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України, в результаті чого з'явилися чутки про те, що Сергій Ребров буде відправлений у відставку, а столичний гранд очолить саме Михайленко.
Проте сам тренер дніпрян виключив такий сценарій:
"Чутки про мій перехід в "Динамо"? Це не відповідає дійсності, я залишаюся в "Дніпрі".
Нагадаємо, "Дніпро" за тур до фінішу чемпіонату втратив шанси зберегти прописку в еліті українського футболу.Sport Arena