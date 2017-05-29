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Мессі став володарем "Золотої бутси"

29 травня в 12:01

Нападник "Барселони" отримав чергову нагороду за свій бомбардирський талант.

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Мессі забив 37 голів за сезон в чемпіонаті Іспанії
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Форвард "Барселони" Ліонель Мессі став володарем "Золотої бутси" за підсумками минулого сезону, записавши на свій рахунок найбільшу кількість голів серед усіх учасників європейських чемпіонатів.

29-річний аргентинець забив у чемпіонаті Іспанії 37 м'ячів (74 очки), випередивши у боротьбі за приз Баса Доста ("Спортинг", 34 голи - 68 очок) та П'єр-Емеріка Обамеянга ("Боруссія" Д, 31 гол - 62 очки).

Це вже четверта нагорода в кар'єрі нападника каталонського клубу. Раніше Мессі ставав найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів в сезонах-2009/10, 2011/12 і 2012/13.

Варто відзначити, що чотири рази "Золоту бутсу" також вигравав нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду.

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Нагадаємо, раніше Ліонель Мессі отримав умовний тюремний термін за несплату податків.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Мессі Барселона футбол
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