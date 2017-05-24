Мессі отримав умовний тюремний термін за несплату податків

Зірку футболу не стали саджати за ґрати.

Мессі не зміг довести свою невинність bleacherreport.com

Верховний суд Іспанії засудив нападника "Барселони" і збірної Аргентинидо 21 місяця в'язниці за несплату податків. Про це повідомляє Marca.

У липні минулого року Мессі і його батько були засуджені судом Барселони до 21 місяця в'язниці за несплату податків на загальну суму 4,1 мільйона євро з прибутку, отриманого 2007, 2008 і 2009 року, але у результаті сім'я футболіста оскаржила вирок.

Однак Верховний суд залишив вердикт в силі, скоротивши термін для Мессі-старшого з 21-го до 15-ти місяців.

Варто відзначити, що покарання для футболіста носить умовний характер, так як Мессі вчинив злочин вперше, а вирок не перевищив двох років.

Раніше повідомлялося, що Мессі очолив рейтинг найбагатших спортсменів світу у віці до 30 років.