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Мессі отримав умовний тюремний термін за несплату податків

24 травня в 16:21

Зірку футболу не стали саджати за ґрати.

Лео Месси
Мессі не зміг довести свою невинність
bleacherreport.com
Верховний суд Іспанії засудив нападника "Барселони" і збірної Аргентини Ліонеля Мессі до 21 місяця в'язниці за несплату податків. Про це повідомляє Marca.

У липні минулого року Мессі і його батько були засуджені судом Барселони до 21 місяця в'язниці за несплату податків на загальну суму 4,1 мільйона євро з прибутку, отриманого 2007, 2008 і 2009 року, але у результаті сім'я футболіста оскаржила вирок.

Однак Верховний суд залишив вердикт в силі, скоротивши термін для Мессі-старшого з 21-го до 15-ти місяців.

Варто відзначити, що покарання для футболіста носить умовний характер, так як Мессі вчинив злочин вперше, а вирок не перевищив двох років.

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Раніше повідомлялося, що Мессі очолив рейтинг найбагатших спортсменів світу у віці до 30 років.

За матеріалами: Marca
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Теги Мессі футбол Барселона
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