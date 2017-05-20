Матчі чемпіонату Німеччини з футболу вперше обслуговуватиме жінка-арбітр

Бибіана Штайнхаус з нового сезону буде судити Бундеслігу.
38-річна співробітниця поліції Ганновера потрапила в список з чотирьох новачків, яких затвердили до роботи на матчах чемпіонату Німеччини з наступного сезону.
"Я втратила дар мови, коли мені повідомили про це рішення комітету арбітрів. Відчуваю себе, наче на американських гірках. Маса емоцій: зневіра, радість, щастя, цікавість", - поділилася враженнями про своє призначення Штайнхаус.
Зазначимо, що в Україні в якості головного арбітра жінка працює з минулого сезону. Такою є Катерина Монзуль.
Монзуль працює на поєдинках міжнародного рівня вже близько 12-ти років. У позаминулому році українці було довірено фінал жіночого чемпіонату світу між США і Японією, а в 2014 році дівчина працювала на вирішальному матчі жіночої Ліги чемпіонів.
Раніше президент України Петро Порошенко вручив арбітру Монзуль державну нагороду.sportarena.com