Матчі чемпіонату Німеччини з футболу вперше обслуговуватиме жінка-арбітр

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Бибіана Штайнхаус з нового сезону буде судити Бундеслігу.

Штайнхаус працює в поліції sportarena.com

Бибіана Штайнхаус буде судити матчіз наступного сезону і стане першою жінкою, яка працює на матчах вищого німецького дивізіону в якості судді.

38-річна співробітниця поліції Ганновера потрапила в список з чотирьох новачків, яких затвердили до роботи на матчах чемпіонату Німеччини з наступного сезону.

"Я втратила дар мови, коли мені повідомили про це рішення комітету арбітрів. Відчуваю себе, наче на американських гірках. Маса емоцій: зневіра, радість, щастя, цікавість", - поділилася враженнями про своє призначення Штайнхаус.

Зазначимо, що в Україні в якості головного арбітра жінка працює з минулого сезону. Такою є Катерина Монзуль.

Монзуль працює на поєдинках міжнародного рівня вже близько 12-ти років. У позаминулому році українці було довірено фінал жіночого чемпіонату світу між США і Японією, а в 2014 році дівчина працювала на вирішальному матчі жіночої Ліги чемпіонів.

Раніше президент України Петро Порошенко вручив арбітру Монзуль державну нагороду.