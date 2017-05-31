Матч "Дніпро" – "Волинь" був зупинений через поведінку вболівальників

Поєдинок у Дніпрі не був дограний.

Вболівальники "Дніпра" попрощалися з командою в УПЛ football.ua

Сьогодні, 31 травня, відбулися матчі 32-го туру, який закриває нинішній сезон чемпіонату.

На "Дніпро Арені" зустрічалися "Дніпро" і луцька "Волинь". З перших хвилин матчу вболівальники господарів активно використовували піротехніку, і арбітру зустрічі кілька разів доводилося зупиняти зустріч.

На початку другого тайму, за рахунку 1:0 на користь "Дніпра", поруч з голкіпером "Волині" Жмурко вибухнула петарда, після чого суддя відвів команди в роздягальні.

Нагадаємо, і "Дніпро", і "Волинь" позбулися всіх шансів на збереження прописки в еліті.

"Дніпро" – "Волинь" – 1:0 (перервана)

Гол: Довбик, 32

"Дніпро": Лунін, Нагієв, Лопирьонок, Адамюк, Польовий, Ротань, Чеберко, Вакулко, Сваток, Кочергін, Довбик

"Волинь": Жмурко, Баб'як, Тракало, Марушка, Шандрук, Дмитренко, Котюн, Ільницький, Романюк, Тетеренко, Петров

В інших матчах "Карпати" у Львові обіграли "Зірку" з рахунком 2:1, а "Сталь" і "Ворскла" зіграли внічию 0:0.

"Карпати" – "Зірка" – 2:1

Голи: Нестеров, 22, Матвієнко, 68 – Прядун, 11

"Карпати": Підківка, Вербний, Дитятьєв (Ксьонз, 46), Матвієнко, Мірошниченко, Кльоц (Виздрик, 75), Чачуа, Нестеров, Грисьо, Гладкий, Гуцуляк (Рожеріо Шина, 46)

"Зірка": Лепка, Фатєєв, Маткобожик, Кучеренко, Сітало (Акименко, 82), Полегенько, Дрішлюк, Драченко, Жуків (Загальський, 63), Прядун (Білоног, 63), Збунь

Попередження: Ксьонз, Шина, Підківка - Білоног

"Сталь" – "Ворскла" – 0:0

"Сталь: Бандура, Шабанов, Стаменкович, Кравченко, да Сілва, Климчук, Каленчук, Карасюк, Деул (Е. Малакян, 88), Дебелко (Карікарі, 64), Кузик (Васін, 63)

"Ворскла: Шуст, Чижов, Сапай, Пердута, Даллку, Ткачук (Скляр, 46), Чеснаков, Шарпар, Ребенок, Одарюк (М'якушко, 85), Хльобас (Загорулько, 61)

Попередження: Карасюк, Каленчук, Кравченко – Сапай, Пердута, Даллку, Шуст, Чеснаков

Раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.