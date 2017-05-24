"Манчестер Юнайтед" легко розібрався з "Аяксом" і виграв Лігу Європи

Англійці забили по голу в кожному з таймів.

Мхітарян і Погба - герої фіналу twitter.com

Сьогодні, 24 травня, у Стокгольмі (Швеція) відбувся, в якому зустрічалися голландський "Аякс" і англійський "Манчестер Юнайтед".

Команди у своїй історії провели між собою чотири матчі в єврокубках і здобули по дві перемоги. При цьому "Аякс" входить до четвірки клубів, на рахунку яких є перемоги в усіх єврокубкових турнірах (разом з "Ювентусом", "Баварією" і "Челсі"). МЮ для такого комплекту не вистачало якраз трофею Ліги Європи.

Англійці зі старту почали діяти першим номером і практично нічого не дозволяли зробити супернику. Вже на 18-й хвилині "Юнайтед" вдалося відкрити рахунок: Погба пробив з-за меж штрафного, а м'яч після рикошету від ноги захисника полетів у сітку воріт голландців.

"Аякс" намагався йти вперед, але захист європейського гранда без проблем справлявся зі спробами суперника забити гол. У підсумку гравці МЮ організували другий м'яч практично відразу після перерви. Мхітарян скористався скидкою м'яча від партнера і пробив у падінні через себе повз кіпера Онани. Наприкінці зустрічі голландці намагалися організувати штурм воріт англійців, однак з цього нічого не вийшло.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голи: Погба, 18, Мхітарян, 48

"Аякс": Онана, Велтман, де Лігт, Санчес, Рідевалд (де Йонг, 82), Классен, Зієх, Шене (ван де Беек, 70), Траоре, Юнес, Дольберг (Нерес, 62)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсія, Смоллінг, Блінд, Дарміан, Еррера, Погба, Феллайні, Мхітарян (Лінгард, 74), Мата (Руні, 90), Рашфорд (Мартіаль, 84)

Попередження: Велтман, Юнес, Рідевалд - Мхітарян, Феллаїні, Мата

Нагадаємо, букмекери пророкували перемогу МЮ у фіналі.