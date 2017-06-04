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Мадридський "Реал" встановив рекорд Ліги чемпіонів

4 червня в 10:30

Іспанський клуб у черговий раз увійшов в історії єврокубків.

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"Реал" в черговий раз увійшов в історію європейського футболу
twitter.com/ChampionsLeague
Вчора, 3 червня, в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися італійський "Ювентус" та іспанський "Реал". Мадридці здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1.

"Реал" цією перемогою зумів домогтися кількох унікальних досягнень. Так, мадридці за підсумками минулого сезону забили в кожному поєдинку, в якому виходили на поле. Востаннє підопічні Зінедіна Зідана залишалися без гола у півфінальному матчі ЛЧ проти "Манчестер Сіті" (0:0) сезону 2015/16.

Крім того, вперше за 59 років "Реал" виграв в одному сезоні і чемпіонат Іспанії, і Лігу чемпіонів, оформивши золотий дубль. У минулому подібне вдавалося "вершковим" лише двічі - в сезонах 1956/57 і 1957/58.

Також "Реалу" підкорився рекорд Ліги чемпіонів. Іспанський гранд став першою командою, яка виграла турнір у двох сезонах поспіль. При цьому мова йде саме про Лігу чемпіонів, яка була створена в 1992 році, замінивши Кубок європейських чемпіонів.

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Варто відзначити, що 8 серпня в Скоп'є (Македонія) "Реал" побореться за Суперкубок УЄФА з англійським "Манчестер Юнайтед", якому вдалося виграти Лігу Європи.

За матеріалами: DT.UA
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