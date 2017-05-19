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Ломаченко потрапив на обкладинку авторитетного американського журналу про бокс

19 травня в 09:28

The Ring вирішив написати про українця.

Ломаченко
Журнал вирішив розібратися, що ж робить боксера таким "чертовски гарним"
BoxingScene
Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (8-1, 6 КО) потрапив на обкладинку одного з найавторитетніших журналів про бокс The Ring. Видання, яке регулярно виходить, починаючи з 1922 року, написало про українця у своєму травневому номері.

Судячи по заголовку на обкладинці, журнал вирішив розібратися, що ж робить боксера на прізвисько Hi-Tech таким "чертовськи гарним".

Експерти журналу The Ring не тільки словами, а й ділом підтверджують особливий статус Василя Ломаченка в сучасному боксі. Маючи всього дев'ять боїв на профі-рингу, українець майже рік фігурує в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound).

Зазначимо, що менеджер Ломаченко Егіс Климас вже сфотографувався зі свіжим номером The Ring. Відповідний знімок литовець виклав у себе в Instagram.

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Instagram

Нагадаємо, що в своєму останньому бою Ломаченко побив Джейсона Сосу і захистив титул чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі.

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Раніше повідомлялося, що реванш Ломаченка та Салідо затверджений.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Ломаченко бокс журнал
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