Ломаченко потрапив на обкладинку авторитетного американського журналу про бокс

The Ring вирішив написати про українця.
Судячи по заголовку на обкладинці, журнал вирішив розібратися, що ж робить боксера на прізвисько Hi-Tech таким "чертовськи гарним".
Експерти журналу The Ring не тільки словами, а й ділом підтверджують особливий статус Василя Ломаченка в сучасному боксі. Маючи всього дев'ять боїв на профі-рингу, українець майже рік фігурує в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound).
Зазначимо, що менеджер Ломаченко Егіс Климас вже сфотографувався зі свіжим номером The Ring. Відповідний знімок литовець виклав у себе в Instagram.
Нагадаємо, що в своєму останньому бою Ломаченко побив Джейсона Сосу і захистив титул чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі.
Раніше повідомлялося, що реванш Ломаченка та Салідо затверджений.Tribuna.com