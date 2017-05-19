Ломаченко потрапив на обкладинку авторитетного американського журналу про бокс

The Ring вирішив написати про українця.

Журнал вирішив розібратися, що ж робить боксера таким "чертовски гарним" BoxingScene

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі(8-1, 6 КО) потрапив на обкладинку одного з найавторитетніших журналів про бокс The Ring. Видання, яке регулярно виходить, починаючи з 1922 року, написало про українця у своєму травневому номері.

Судячи по заголовку на обкладинці, журнал вирішив розібратися, що ж робить боксера на прізвисько Hi-Tech таким "чертовськи гарним".

Експерти журналу The Ring не тільки словами, а й ділом підтверджують особливий статус Василя Ломаченка в сучасному боксі. Маючи всього дев'ять боїв на профі-рингу, українець майже рік фігурує в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound).

Зазначимо, що менеджер Ломаченко Егіс Климас вже сфотографувався зі свіжим номером The Ring. Відповідний знімок литовець виклав у себе в Instagram.

Instagram

Нагадаємо, що в своєму останньому бою Ломаченко побив Джейсона Сосу і захистив титул чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі.

Раніше повідомлялося, що реванш Ломаченка та Салідо затверджений.