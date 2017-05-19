Літак з гравцями "Шапекоенсе" здійснив екстрену посадку в Бразилії

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Літак був змушений сісти в Порту-Алегрі.

Проблеми торкнулися повітряно-посадкової смуги

Літак з командоюзробив вимушену посадку після вильоту з Буенос-Айреса за підсумками матчу Кубка Лібертадорес з "Ланусом" (2:1).

Через проблеми на злітно-посадковій смузі в аеропорту Шапеко повітряне судно було змушене сісти в Порту-Алегрі.

Повідомляється, що до будинку футболісти відправилися з Порту-Алегрі на автобусі, дорога зайняла 11 годин.

Нагадаємо, літак з футболістами "Шапекоенсе" розбився в листопаді минулого року, коли команда прямувала в Медельїн на перший поєдинок фіналу Кубка Південної Америки.

За уточненими даними, в авіакатастрофі в Колумбії загинуло 71 чоловік, включаючи 19 футболістів команди та головного тренера Кайо Жуніора. Вижили лише три футболісти: голкіпер Жаксон Фолман і захисники Алан Рускел і Еліо Нето.

Раніше "Шапекоенсе" виграв перший титул після авіакатастрофи.