"Лаціо" зробив пропозицію лідеру "Шахтаря" Тайсону

Бразилець все ближче до переїзду з України.

Тайсон хоче перейти в топ-чемпіонат ФК Шахтер

Півзахисник донецького "Шахтаря"може продовжити кар'єру в італійському "Лаціо". Про це повідомив агент гравця Алсіоне Дорнеллес.

"У мене було кілька дзвінків з Італії. "Інтер"? Ні, з "Лаціо". Тайсон хоче грати на чемпіонаті світу в складі бразильської збірної. Серія А могла б стати ідеальним місцем для того, щоб показати свої найкращі якості", - цитує агента Football Italia.

За інформацією Tuttomercatoweb, римський клуб вже зробив офіційну пропозицію самому футболістові, контракт якого з "Шахтарем" закінчується в грудні поточного року. В "Лаціо" готові платити півзахиснику 3 мільйони євро в рік, а також відразу виплатити 2 мільйони за підписання угоди.

У нинішньому сезоні на рахунку 29-річного вінгера 34 матчі за "гірників", в яких він забив 9 голів і віддав 9 результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.