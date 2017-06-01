Кучер покинув "Шахтар"

Досвідчений захисник більше не потрібен донецькому клубу.

Кучер став вільним агентом ФК Шахтер

Центральний захисникОлександр Кучер більше не буде виступати за команду. Про це повідомляє Tribuna.com.

Контракт 34-річного гравця з "гірниками" підійшов до кінця, а нову угоду сторони укладати не будуть.

Дану інформацію підтвердив захисник донеччан Ярослав Ракицький на своїй сторінці в Facebook:

"Саня, дякую тобі за відданість і віддачу "Шахтарю"! Ти став не тільки надійним партнером на полі, але і справжнім другом поза ним, багато чого мене навчив. З тобою ми досягли важливих перемог, ми стали чемпіонами. Я вдячний тобі і захоплений тобою", - написав Ракицький.

Олександр Кучер виступав за Шахтар з 2006 року, ставши семиразовим чемпіоном України, шестиразовим володарем національного Кубка, а також переможцем Кубка УЄФА-2008/09.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" підписав захисника "Чорноморця" Давіда Хочолаву.