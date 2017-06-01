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Кучер покинув "Шахтар"

1 червня в 08:00

Досвідчений захисник більше не потрібен донецькому клубу.

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Кучер став вільним агентом
ФК Шахтер
Центральний захисник донецького "Шахтаря" Олександр Кучер більше не буде виступати за команду. Про це повідомляє Tribuna.com.

Контракт 34-річного гравця з "гірниками" підійшов до кінця, а нову угоду сторони укладати не будуть.

Дану інформацію підтвердив захисник донеччан Ярослав Ракицький на своїй сторінці в Facebook:

"Саня, дякую тобі за відданість і віддачу "Шахтарю"! Ти став не тільки надійним партнером на полі, але і справжнім другом поза ним, багато чого мене навчив. З тобою ми досягли важливих перемог, ми стали чемпіонами. Я вдячний тобі і захоплений тобою", - написав Ракицький.

Олександр Кучер виступав за Шахтар з 2006 року, ставши семиразовим чемпіоном України, шестиразовим володарем національного Кубка, а також переможцем Кубка УЄФА-2008/09.

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Нагадаємо, раніше "Шахтар" підписав захисника "Чорноморця" Давіда Хочолаву.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Хочолава футбол Шахтар Кучер
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