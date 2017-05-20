Кубинський чемпіон світу Рігондо знову викликав на бій Ломаченка

Кубинець зазначив, що готовий змінити вагову категорію заради поєдинку з українським боксером.
"Запитайте у Ломаченка, в якій вазі він хоче битися, і я проведу з ним бій. Де завгодно і коли завгодно", - повідомив Рігондо.
Зазначимо, що Рігондо проведе наступний поєдинок 17 липня проти обов'язкового претендента від Всесвітньої боксерської асоціації Мойзеса Флореса (25-0, 17 КО).
Нагадаємо, що Гільєрмо Рігондо в листопаді минулого року вже кидав виклик Ломаченку.
Рігондо виступає у ваговій категорії до 55 кг, тоді як Ломаченко перейшов з першої (57 кг) у другої напівлегкої ваги (до 59 кг), що є головною перепоною для організації поєдинку.
Раніше Ломаченко побив Джейсона Сосу і захистив титул чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі.XSport.ua