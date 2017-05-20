Кубинський чемпіон світу Рігондо знову викликав на бій Ломаченка

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Кубинець зазначив, що готовий змінити вагову категорію заради поєдинку з українським боксером.

Рігондо в листопаді минулого року вже кидав виклик Ломаченку BoxingScene

Чемпіон світу у другій найлегшій вазі за версією WBA Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО) заявив, що готовий вийти на ринг проти володаря поясу WBO у другій напівлегкій вазі(8-1, 6 КО).

"Запитайте у Ломаченка, в якій вазі він хоче битися, і я проведу з ним бій. Де завгодно і коли завгодно", - повідомив Рігондо.

Зазначимо, що Рігондо проведе наступний поєдинок 17 липня проти обов'язкового претендента від Всесвітньої боксерської асоціації Мойзеса Флореса (25-0, 17 КО).

Нагадаємо, що Гільєрмо Рігондо в листопаді минулого року вже кидав виклик Ломаченку.

Рігондо виступає у ваговій категорії до 55 кг, тоді як Ломаченко перейшов з першої (57 кг) у другої напівлегкої ваги (до 59 кг), що є головною перепоною для організації поєдинку.

Раніше Ломаченко побив Джейсона Сосу і захистив титул чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі.