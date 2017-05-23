Костевич виграла "срібло" Кубка світу зі стрільби

Українка принесла країні другу медаль на турнірі.

Костевич показала результат 238,3 бали facebook.com

Олімпійська чемпіонка Афінвиграла "срібло" на Кубку світу в Мюнхені зі стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів.

Українка показала результат 238,3 бали. Костевич відстала в боротьбі за "золото" від Ганни Каракаки з Греції (241,2), але випередила Юнь Лін з Китаю (217,5).

В іншому фінал дня - стрільба з трьох позицій з відстані 50 метрів у чоловіків, призер Олімпіади-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро Сергій Куліш посів 5-е місце.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо Костевич не зуміла завоювати медаль, невдало виступивши як у стрільбі з дистанції 10 метрів, так і на дистанції 25 метрів.

Зазначимо, що це вже друга медаль збірної України на Кубку світу в Мюнхені після "золота" Павла Коростильова.

Раніше Костевич була визнана найкращою спортсменкою березня в Україні.