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Кобін провів останній матч за "Шахтар"

1 червня в 13:46

Український захисник покинув донецький клуб.

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Кобін перейшов у "Шахтар" з "Карпат" влітку 2009 року
ФК Шахтер
Захисник донецького "Шахтаря" Василь Кобін розповів про те, що він покинув команду.

"Це був мій останній матч за "гірників". Для себе вирішив, що треба поступатися місцем молодим, а колективу – рухатися вперед. Я дуже задоволений, що був частиною цієї команди протягом восьми років. Ми багато чого добилися. Завжди допомагав "Шахтарю", чим міг. Для мене це велика честь", – сказав Кобін.

Василь Кобін перейшов у "Шахтар" з "Карпат" влітку 2009 року. За цей час фулбек провів 56 матчів в українській Прем'єр-лізі. Також він зіграв 13 матчів у Кубку України, і ще 11 - в єврокубках. Всього за "гірників" Кобін забив 7 голів.

В поточному сезоні Кобін провів лише два матчі за "Шахтар" - вийшовши на заміну на 11 хвилин у матчі 29-го туру УПЛ проти "Чорноморця" (3:0), а також вийшовши в стартовому складі на поєдинок останнього туру проти "Олександрії".

Також у своїй кар'єрі Кобін встиг пограти за "Закарпаття", "Металіст" і солігорський "Шахтар".

У період з 2009 по 2011 рік Кобін викликався до розташування збірної України, зігравши 11 поєдинків.

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Раніше "Шахтар" залишив центральний захисник Олександр Кучер.

За матеріалами: ФК Шахтер
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Теги Кобін Шахтар Україна УПЛ футбол
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