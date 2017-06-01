Кобін провів останній матч за "Шахтар"

Український захисник покинув донецький клуб.

Кобін перейшов у "Шахтар" з "Карпат" влітку 2009 року ФК Шахтер

ЗахисникВасиль Кобін розповів про те, що він покинув команду.

"Це був мій останній матч за "гірників". Для себе вирішив, що треба поступатися місцем молодим, а колективу – рухатися вперед. Я дуже задоволений, що був частиною цієї команди протягом восьми років. Ми багато чого добилися. Завжди допомагав "Шахтарю", чим міг. Для мене це велика честь", – сказав Кобін.

Василь Кобін перейшов у "Шахтар" з "Карпат" влітку 2009 року. За цей час фулбек провів 56 матчів в українській Прем'єр-лізі. Також він зіграв 13 матчів у Кубку України, і ще 11 - в єврокубках. Всього за "гірників" Кобін забив 7 голів.

В поточному сезоні Кобін провів лише два матчі за "Шахтар" - вийшовши на заміну на 11 хвилин у матчі 29-го туру УПЛ проти "Чорноморця" (3:0), а також вийшовши в стартовому складі на поєдинок останнього туру проти "Олександрії".

Також у своїй кар'єрі Кобін встиг пограти за "Закарпаття", "Металіст" і солігорський "Шахтар".

У період з 2009 по 2011 рік Кобін викликався до розташування збірної України, зігравши 11 поєдинків.

Раніше "Шахтар" залишив центральний захисник Олександр Кучер.