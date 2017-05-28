Кличка під час бою був впевнений у перемозі над Джошуа

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Український боксер залишився задоволений всім, окрім результату поєдинку у Великобританії.

Кличко був впевнений, що переможе Джошуа Bild.de

Колишній чемпіон світу(64-5, 53 КО) був здивований тим, що після поразки від володаря поясів IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) його підтримували навіть британські вболівальники.

"У мене було одне бажання в цей вечір - перемогти. Як все пройшло - всі знають, і є багато деталей, про які можна говорити. Крім результату, я задоволений тим, як пройшов вечір боксу.

Кінець поєдинку я відчував зовсім іншим, був упевнений у своїй перемозі. Після бою я говорив, що виграли всі, навіть я, незважаючи на результат. Бій на "Уемблі" був дуже важливим для мене. Коли я виходив в ринг, британські вболівальники мене освистували, я чекав цього, але був на 100 відсотків упевнений у своїй перемозі, і ніщо не могло мене зупинити.

Розчаровує результат. Я чув підтримку своїх уболівальників і перед боєм, і протягом усього поєдинку, незважаючи на свист британців. Після бою не очікував такої реакції публіки. Мене вітали навіть ті британські вболівальники, які освистували перед боєм. Було приємно, але, повторюся, я очікував іншого результату", - сказав Кличко в ефірі програми "Великий бокс".

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати українцю реванш, однак Володимир не став відразу робити заяв з цього приводу.

Раніше Олександр Усик заявив, що має намір провести бій з Ентоні Джошуа через три роки.