Караваєв отримає шанс закріпитися в "Шахтарі" - ЗМІ

Півзахисник поїде з донеччанами на збори після відходу з "Фенербахче".

Караваєв не повернеться в "Зорю" після повернення з Туреччини fenerbahce.org

Гравець збірної Українипокине турецький "Фенербахче" після закінчення терміну оренди і повернеться в "Шахтар", з яким у міжсезоння поїде на збори.

Півзахисник після переходу із "Зорі", де виступав на правах оренди, не виправдав очікувань головного тренера турецького гранда Діка Адвоката, який особисто прийняв рішення не продовжувати співпрацю з українцем.

Варто відзначити, що термін оренди Караваєва закінчується прийдешнім влітку, а в договорі з донеччанами прописаний пункт з правом викупу футболіста турецьким грандом, який не буде активовано. За даними "Динамоманії", "Шахтар" планує взяти футболіста на збори.

Всього в складі "Фенербахче" Караваєв провів шість поєдинків і забив один гол.

Нагадаємо, Караваєв забив свій єдиний м'яч за "Фенербахче" в поєдинку Кубка Туреччини.