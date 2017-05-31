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Каратистка Крива визнана найкращою спортсменкою травня в Україні

31 травня в 17:04

Катерина Крива отримає нагороду від НОК вперше в кар'єрі.

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Крива виграла два "золота" на чемпіонаті Європи
XSport.ua
Катерина Крива визнана найкращою спортсменкою травня в Україні за версією Національного олімпійського комітету.

НОК відзначив досягнення каратистки на чемпіонаті Європи, який проходив у турецькому Ізмірі.

Крива двічі піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу на континентальній першості. Перше "золото" вона взяла в куміте у ваговій категорії до 50 кг, а друге – в командному турнірі разом з Анітою Серьогіної, Анжелікою Терлюгой і Анастасією Мистковской.

Для Катерини ця нагорода від НОК стане першою в кар'єрі. Національний олімпійський комітет також зазначив наставника каратистки Ігоря Богдана, який отримав звання найкращого тренера травня.

Зазначимо, що карате було додано до переліку олімпійських видів спорту, і вже на Іграх в Токіо в 2020 році будуть розіграні перші нагороди в цьому бойовому мистецтві.

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Нагадаємо, що найкращим спортсменом квітня в Україні став гімнаст Олег Верняєв.

За матеріалами: НОК України
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Теги спорт НОК Україна карате
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