Хацкевич призначений новим головним тренером київського "Динамо"

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Контракт з білорусом розрахований на два роки.

Хацкевич в минулому відомий футболіст збірної Білорусі Clive Barda / Royal Opera House

Новим головним тренером ФК "Динамо" (Київ) призначений відомий у минулому футболіст столичного клубу і збірної Білорусі Олександр Хацкевич

Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт з ним розрахований на два роки. У тренерський штаб А. Хацкевича увійшли колишні гравці "Динамо" Максим Шацьких, Олег Лужний і тренер воротарів Михайло Михайлов.

Олександр Хацкевич народився 19 жовтня 1973 р. у Мінську. Футбольну кар'єру розпочинав у мінському "Динамо", звідки в 1996 році перейшов в київське "Динамо". За українську команду грав до 2004 року, 7 разів ставав чемпіоном України і 4 рази володарем Кубка України. Потім нетривалий час виступав за китайський "Тяньцзинь Теда" і латвійську "Венту". Завершував кар'єру в рідному мінському "Динамо".

У 2007 році почав тренерську кар'єру в якості граючого тренера "Динамо" (Мінськ). Далі очолював юнацьку збірну Білорусі U-18 і ФК "Вітебськ". З 1 лютого 2010 по квітень 2011 року працював асистентом головного тренера національної збірної України.

У грудні 2010 року очолив молодіжну команду київського "Динамо", влітку 2013 року – "Динамо-2". 4 грудня 2014 року був призначений головним тренером національної збірної Білорусі, яку очолював до 6 грудня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" не планує повертати захисника Євгена Макаренка.