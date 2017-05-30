Григорій Суркіс не має наміру повертатися в Федерацію футболу України

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс не планує повертатися до управління українським футболом.

Суркіс не стане заступником Павелка ФК Металіст

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс спростував інформацію про те, що його метою є одна з посад, що дозволить йому зберегти крісло у Союзі європейських футбольних асоціацій.

"По-перше, мені таких пропозицій не надходило. По-друге, я ніде не читав про наміри Павелка внести мою кандидатуру на посаду віце-президента після того, як він буде переобраний президентом ФФУ на новий термін. Ну і, по-третє, сам я теж не напрошувався до Андрія Васильовича в заступники", - цитує Суркіса-старшого Tribuna.com.

Варто відзначити, що Суркіс очолював ФФУ з 2000-го по 2012-й рік.

Раніше повідомлялося, що під час перевиборів Андрій Павелко буде єдиним кандидатом на пост президента Федерації футболу України.