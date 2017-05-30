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Григорій Суркіс не має наміру повертатися в Федерацію футболу України

30 травня в 13:30

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс не планує повертатися до управління українським футболом.

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Суркіс не стане заступником Павелка
ФК Металіст
Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс спростував інформацію про те, що його метою є одна з посад Федерації футболу України, що дозволить йому зберегти крісло у Союзі європейських футбольних асоціацій.

"По-перше, мені таких пропозицій не надходило. По-друге, я ніде не читав про наміри Павелка внести мою кандидатуру на посаду віце-президента після того, як він буде переобраний президентом ФФУ на новий термін. Ну і, по-третє, сам я теж не напрошувався до Андрія Васильовича в заступники", - цитує Суркіса-старшого Tribuna.com.

Варто відзначити, що Суркіс очолював ФФУ з 2000-го по 2012-й рік.

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Раніше повідомлялося, що під час перевиборів Андрій Павелко буде єдиним кандидатом на пост президента Федерації футболу України.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги футбол Суркіс Павелко ФФУ
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