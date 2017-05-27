Гравці "Сталі" вже чотири місяці не отримують зарплату – ЗМІ

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Команда Кучука відчуває серйозні фінансові труднощі.

"Сталь" йде на 2-й сходинці у 2-й групі ФК Сталь

Футболістине отримують зарплату протягом чотирьох останніх місяців, повідомляє телеканал "Футбол 2".

У зв'язку з важким фінансовим становищем "Сталі" вже п'ять гравців команди почали для себе пошуки нових клубів.

При цьому президент клубу з Кам'янського Вардан Ісраєлян вірить, що ситуація налагодиться, і заборгованості перед футболістами будуть погашені.

Також Ісраєлян ставить мету перед "Сталлю" вийти в Лігу Європи, і в інтерв'ю телеканалу повідомив, що для вирішення цієї задачі влітку буде здійснено посилення складу.

В поточному сезоні "Сталі" не вдалося потрапити у першу шістку УПЛ і поборотися за місце в єврокубках.

Після 30 турів чемпіонату України команда Леоніда Кучука з 37 очками йде на 2-й сходинці у 2-й групі, відстаючи від "Ворскли" на 1 бал.

Раніше повідомлялося, що в "Зорі" з січня не платять зарплату.