Гравці "Сталі" вже чотири місяці не отримують зарплату – ЗМІ

Команда Кучука відчуває серйозні фінансові труднощі.
У зв'язку з важким фінансовим становищем "Сталі" вже п'ять гравців команди почали для себе пошуки нових клубів.
При цьому президент клубу з Кам'янського Вардан Ісраєлян вірить, що ситуація налагодиться, і заборгованості перед футболістами будуть погашені.
Також Ісраєлян ставить мету перед "Сталлю" вийти в Лігу Європи, і в інтерв'ю телеканалу повідомив, що для вирішення цієї задачі влітку буде здійснено посилення складу.
В поточному сезоні "Сталі" не вдалося потрапити у першу шістку УПЛ і поборотися за місце в єврокубках.
Після 30 турів чемпіонату України команда Леоніда Кучука з 37 очками йде на 2-й сходинці у 2-й групі, відстаючи від "Ворскли" на 1 бал.
Раніше повідомлялося, що в "Зорі" з січня не платять зарплату.sportarena.com