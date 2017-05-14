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Гравці "Олімпіка" отримали подвійні преміальні за перемогу над "Динамо"

14 травня в 13:03

Керівництво донеччан відзначило гучну перемогу команди.

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Гравці "Олімпіка" здобули першу перемогу над "Динамо" в історії клубу
ФК Олімпік
Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін повідомив про рішення виділити преміальні за перемогу над "Динамо".

"Вітаю всіх вболівальників, гравців, ветеранів, тренерський штаб і керівництво "Динамо", у них було велике свято. Ми завжди вболіваємо за них, коли вони відстоюють честь нашої країни.

Сьогодні так склалося, що ми перемогли, і я дуже радий. Зайшли з генеральним спонсором в роздягальню, преміювали гравців у подвійному розмірі, тому що вони дали надію на вихід у Лігу Європи", - сказав Гельзін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Вчора, 13 травня, відбувся матч 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" зустрічалося з "Олімпіком" у столиці України.

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Кияни проводили гру в день 90-річчя клубу, однак перемогти в святковий день українському гранду не вдалося. "Олімпік" зумів вразити ворота суперника двічі, отримавши у відповідь лише один гол - 2:1. Це була перша перемога в історії донецького клубу над "Динамо".

За матеріалами: Футбол 1
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Теги футбол Олімпік Динамо
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