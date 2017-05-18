Головний тренер "Шахтаря" Фонсека може очолити ПСЖ - ЗМІ

Португальський фахівець зацікавив французький гранд.

Фонсека зацікавив французький гранд ФК Шахтер

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека розглядається в якості кандидата на посаду головного тренера. Про це повідомляє A Bola.

Кандидатуру тренера гірників керівництву ПСЖ запропонував спортивний директор парижан Антеро Енріке, який встиг попрацювати з наставником "гірників" ще в "Порту".

В даний час парижан очолює Унаї Емері, проте майбутнє тренера біля керма французької команди зараз знаходиться під питанням.

Фонсека очолив "Шахтар" у травні минулого року, а за підсумками поточного сезону "гірники" зуміли завоювати Кубок України і виграти Прем'єр-лігу. Контракт португальця з донеччанами закінчується влітку 2018 року.