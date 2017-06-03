Гармаш не зіграє проти Фінляндії

Півзахисник "Динамо" не допоможе українській збірній у матчі відбору.
Пошкодження коліна, отримане в матчі проти "Шахтаря", вимагає тривалого лікування, і до матчу з фінами гравець не встигне відновитися. Сьогодні, 3 червня, хавбек покине розташування національної команди.
Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1.
Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію.
Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.
Раніше Андрій Шевченко повідомив, що збірну України у грі проти Фінляндії влаштує тільки перемога.ФФУ