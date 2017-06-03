Гармаш не зіграє проти Фінляндії

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Півзахисник "Динамо" не допоможе українській збірній у матчі відбору.

Гармаш отримав травму в грі проти "Шахтаря" ФФУ

ПівзахисникДенис Гармаш пропустить відбірковий матч проти Фінляндії через травму.

Пошкодження коліна, отримане в матчі проти "Шахтаря", вимагає тривалого лікування, і до матчу з фінами гравець не встигне відновитися. Сьогодні, 3 червня, хавбек покине розташування національної команди.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію.

Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

Раніше Андрій Шевченко повідомив, що збірну України у грі проти Фінляндії влаштує тільки перемога.