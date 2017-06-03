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Гармаш не зіграє проти Фінляндії

3 червня в 18:19

Півзахисник "Динамо" не допоможе українській збірній у матчі відбору.

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Гармаш отримав травму в грі проти "Шахтаря"
ФФУ
Півзахисник збірної України Денис Гармаш пропустить відбірковий матч проти Фінляндії через травму.

Пошкодження коліна, отримане в матчі проти "Шахтаря", вимагає тривалого лікування, і до матчу з фінами гравець не встигне відновитися. Сьогодні, 3 червня, хавбек покине розташування національної команди.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію.

Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

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Раніше Андрій Шевченко повідомив, що збірну України у грі проти Фінляндії влаштує тільки перемога.

За матеріалами: ФФУ
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Теги Україна збірна Гармаш футбол травма
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