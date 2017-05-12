Футболіст "Волині" підозрюється в спробі вбивства дівчини

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Дмитро Задерецький міг викинути дівчину з вікна.

Задерецький може опинитися у в'язниці football.ua

Інцидент за участю 22-річного півзахисника "Волині" Дмитра Задерецького стався 7 травня. Про це повідомляє UNN.

З вікна однієї з квартир дев'ятого поверху будинку по вулиці Івана Франка випала 26-річна дівчина Ірина Савчук, яка в той момент перебувала в компанії футболіста. Потерпіла вижила, але перебуває в реанімації з численними переломами. Її стан лікарі оцінюють як критичний.

Поліція вже порушила справу за статтею 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), зараз перевіряється причетність Задерецького.

Сам футболіст заявив, що намагався утримати дівчину, а не повідомив про те, що трапилося, так як перебував у стані афекту.

"У нього були проблеми з алкоголем. І між ними таки сталася сварка, після якої футболіст викинув Ірину з вікна", - заявила сестра постраждалої Юлія Залевська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Волинь" буде оштрафована на шість очок і залишить елітний дивізіон чемпіонату України.