Футболіст "Динамо" домовився про контракт з "Галатасараєм" - ЗМІ

Півзахисник Юнес Беланда може більше не повернутися в "Динамо".
Тепер турецький гранд має намір провести переговори з "Динамо" про можливий трансфер гравця. Що стосується "Ніцци", то французький клуб вважає ціну в 9 мільйонів євро за Юнеса Беланда занадто високою для бюджету, і тому не буде викупати його контракт.
Нагадаємо, Беланда перейшов в "Ніццу" у вересні минулого року на правах оренди з опцією викупу, яка складає 9 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку 27-річного гравця 31 матч, 3 голи і 8 результативних передач у французькій Лізі 1.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захисник "Динамо" Євген Хачеріді може продовжити кар'єру в Туреччині.