Футболіст "Динамо" домовився про контракт з "Галатасараєм" - ЗМІ

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Півзахисник Юнес Беланда може більше не повернутися в "Динамо".

Беланда може переїхати до Туреччини twitter.com

Плеймейкер "Динамо", який на правах оренди виступав за "Ніццу", домовився про контракт з турецьким "Галатасараєм". Про це повідомляє BeIN Sports.

Тепер турецький гранд має намір провести переговори з "Динамо" про можливий трансфер гравця. Що стосується "Ніцци", то французький клуб вважає ціну в 9 мільйонів євро за Юнеса Беланда занадто високою для бюджету, і тому не буде викупати його контракт.

Нагадаємо, Беланда перейшов в "Ніццу" у вересні минулого року на правах оренди з опцією викупу, яка складає 9 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку 27-річного гравця 31 матч, 3 голи і 8 результативних передач у французькій Лізі 1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захисник "Динамо" Євген Хачеріді може продовжити кар'єру в Туреччині.