Формула-1: Хемілтон став переможцем Гран-прі Іспанії

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Пілот "Мерседеса" зумів залишитися лідером після перемоги в кваліфікації.

Хемілтон зумів випередити Феттеля за рахунок помилки "Феррарі" formula1.com

Сьогодні, 14 травня, відбулася чергова гонка сезону- Гран-прі Іспанії. Перемогу святкував Льюїс Хемілтон з "Мерседеса", який стартував з поула і зумів виграти боротьбу у Себастьяна Феттеля з "Феррарі".

Феттель стартував краще лідера і зумів вийти на перше місце, проте розв'язка наступила під час аварії Вандорна і Масси. Хемілтон встиг заїхати на піт-стоп раніше Феттеля під час режиму віртуальної машини безпеки і не втратив час, а ось Феттель побував в боксах вже після рестарту. У результаті Хемілтон зумів наздогнати і обійти пілота Феррарі вже на 44-му колі, після чого доїхати до фінішу першим.

За підсумками п'яти етапів лідером особистого заліку є Себастьян Феттель (104 балів), а в трійку входять пілоти "Мерседеса" Льюїс Хемілтон (98) і Валттері Боттас (63).

Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став гонщик "Мерседеса" Ніко Росберг, який після свого успіху вирішив завершити кар'єру.