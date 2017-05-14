Формула-1: Хемілтон став переможцем Гран-прі Іспанії

Пілот "Мерседеса" зумів залишитися лідером після перемоги в кваліфікації.
Феттель стартував краще лідера і зумів вийти на перше місце, проте розв'язка наступила під час аварії Вандорна і Масси. Хемілтон встиг заїхати на піт-стоп раніше Феттеля під час режиму віртуальної машини безпеки і не втратив час, а ось Феттель побував в боксах вже після рестарту. У результаті Хемілтон зумів наздогнати і обійти пілота Феррарі вже на 44-му колі, після чого доїхати до фінішу першим.
За підсумками п'яти етапів лідером особистого заліку є Себастьян Феттель (104 балів), а в трійку входять пілоти "Мерседеса" Льюїс Хемілтон (98) і Валттері Боттас (63).
Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став гонщик "Мерседеса" Ніко Росберг, який після свого успіху вирішив завершити кар'єру.DT.UA