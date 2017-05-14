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Формула-1: Хемілтон став переможцем Гран-прі Іспанії

14 травня в 17:22

Пілот "Мерседеса" зумів залишитися лідером після перемоги в кваліфікації.

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Хемілтон зумів випередити Феттеля за рахунок помилки "Феррарі"
formula1.com
Сьогодні, 14 травня, відбулася чергова гонка сезону Формули-1 - Гран-прі Іспанії. Перемогу святкував Льюїс Хемілтон з "Мерседеса", який стартував з поула і зумів виграти боротьбу у Себастьяна Феттеля з "Феррарі".

Феттель стартував краще лідера і зумів вийти на перше місце, проте розв'язка наступила під час аварії Вандорна і Масси. Хемілтон встиг заїхати на піт-стоп раніше Феттеля під час режиму віртуальної машини безпеки і не втратив час, а ось Феттель побував в боксах вже після рестарту. У результаті Хемілтон зумів наздогнати і обійти пілота Феррарі вже на 44-му колі, після чого доїхати до фінішу першим.

За підсумками п'яти етапів лідером особистого заліку є Себастьян Феттель (104 балів), а в трійку входять пілоти "Мерседеса" Льюїс Хемілтон (98) і Валттері Боттас (63).

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formula1.com
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Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став гонщик "Мерседеса" Ніко Росберг, який після свого успіху вирішив завершити кар'єру.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Формула-1 Феттель Хемілтон гонка
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