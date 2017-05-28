Формула-1: Феттель виграв Гран-прі Монако

Пілот "Феррарі" стартував другим, але зумів вирвати перемогу, випередивши напарника Кімі Райкконена.
Гонка пройшла практично без обгонів через специфіку траси, але при цьому з великою кількістю аварій і поломок - з дистанції зійшли Даніїл Квят, Ланс Стролл, Стоффель Вандорн, Маркус Ерікссон, Дженсон Баттон, Паскаль Верляйн і Ніко Хюлькенберг.
Ключовою стала тактика Феттеля, який за рахунок пізнішого піт-стопа зумів вирватися в лідери і залишити за спиною Кімі Райкконена, що стартував з поула.
За підсумками шести етапів лідером особистого заліку є Себастьян Феттель (129 очок), а в трійку входять пілоти "Мерседеса" Льюїс Хемілтон (104) і Валттері Боттас (75).
Топ-10 (зона очок):
Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став гонщик "Мерседеса" Ніко Росберг, який після свого успіху вирішив завершити кар'єру.DT.UA